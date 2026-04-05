Türkler, Yunan adalarına akın etti! Kapıda vize uygulaması sonrası 5 kat arttı

Yazın yaklaşmasıyla birlikte tatilciler programlarını yapmaya başladı. Özellikle yurt dışı tercihini ön plana alan vatandaşlar genellikle kapıda vize uygulamasının yapıldığı Yunanistan'a öncelik veriyor. Konuyla ilgili olarak konuşan TÜRSAB İzmir Bölge Temsilcisi Hakkı Karadeveci, kapıda vize uygulaması ile Yunan adalarını ziyaret eden Türklerin sayısının 5 kat arttığını aktardı ve kapıda vize uygulamasının avantajlarını açıkladı. İşte detaylar...

Türkler, Yunan adalarına akın etti! Kapıda vize uygulaması sonrası 5 kat arttı

Yunanistan'ın Türk vatandaşları için Rodos, Kos, Sakız, Midilli, Samos, Meis, Leros, Limni, Simi, Kalimnos, Patmos ve Semadirek olmak üzere toplamda 12 adada geçerli olan kapıda vize programını 1 yıl daha uzatma kararı alındı.

Türkler, Yunan adalarına akın etti! Kapıda vize uygulaması sonrası 5 kat arttı 1

"TÜRK MİSAFİRLER İÇİN CAZİP BİR ALTERNATİF HALİNE GELİYOR"

Uygulamanın uzatılmasını herkesin memnuniyetle karşıladığını söyleyen TÜRSAB İzmir BTK Başkanı Hakkı Karadeveci, "Schengen vize randevularında yaşanan güçlükler düşünüldüğünde, kıyı tatil bölgelerinden kolayca ulaşılabilen Yunan adaları, Türk misafirler için cazip bir alternatif haline geliyor. Kapıda vize uygulaması bu erişimi daha da kolaylaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Türkler, Yunan adalarına akın etti! Kapıda vize uygulaması sonrası 5 kat arttı 2

"ÖNCEDEN REZERVASYON YAPAMAYANLAR İÇİN DEĞERLİ BİR SEÇENEK"

Kapıda vizenin tatilciler açısından en belirgin avantajın esneklik olduğunu aktaran Karadeveci, "Bu yıl yurt dışı vize süreçlerinde yaşanan gecikmeler birçok misafirimizi olumsuz etkiledi. Kapıda vize ise seyahate 10 gün kalana kadar tatil planlamasına olanak tanıyor. Yoğun iş temposu nedeniyle önceden rezervasyon yapamayan misafirler için bu gerçekten değerli bir seçenek. Öte yandan kapıda vizenin bir Schengen vizesi olmadığını özellikle vurgulamak isterim. Evrakların ilgili limana 3 hafta ile 10 gün öncesinde iletilip onay alınması, geminin yanaşmasının ardından da pasaporta vize basılması için beklenmesi gerekiyor. Misafirlerimizin bu adımları önceden bilmesi hem hayal kırıklığını önlüyor hem de seyahat deneyimini daha keyifli kılıyor" diye konuştu.

Türkler, Yunan adalarına akın etti! Kapıda vize uygulaması sonrası 5 kat arttı 3

"BU SEZONUN HER İKİ TARAF İÇİN DE SORUNSUZ GEÇMESİNİ UMUYORUZ"

Geçen yıl kapıda vizeyle özellikle günübirlik seyahat eden misafirlerin ve tura çıkan acentelerin için liman sıralarının oldukça uzun ve yorucu olduğunu gözlemlediklerini aktaran Hakkı Karadeveci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tur programlarında ciddi gecikmeler de yaşandı. Bu deneyimlerden yola çıkarak Yunan Konsolosluğu'na hem sorunlarımızı hem de somut önerilerimizi ilettik. Samos Limanı'nda bu doğrultuda iyileştirmeler yapıldığını, Sakız Limanı'nın da artan kapasiteye uyum sağlamak üzere yenileneceğini öğrendik. Konsoloslukla sürdürdüğümüz yakın ilişki sayesinde yüksek sezon öncesinde temaslarımız devam edecek. Bu sezonun her iki taraf için de çok daha sorunsuz geçmesini umuyoruz."

Türkler, Yunan adalarına akın etti! Kapıda vize uygulaması sonrası 5 kat arttı 4

"ARTIŞIN SÜRMESİNİ BEKLİYORUZ"

Uygulamanın yoğunlaştığı son birkaç yılda Yunan adalarını ziyaret eden Türk misafirlerin sayısının yaklaşık 5 kat arttığını söyleyen Karadeveci, "Bu artışın sürmesini bekliyoruz; zira uygulama artık yalnızca yaz aylarıyla sınırlı kalmayıp yıla yayılmış durumda. Özellikle birkaç adayı birden kapsayan küçük kruvaziyer rotaları, kapıda vize ile birleşince misafirlerimiz için son derece çekici bir paket oluşturuyor. Kapıda vizenin cazibesini artırırken Schengen vizesine olan talebin azalmayacağını da tahmin etmek çok zor değil. Yunanistan ana karasını, diğer adaları ya da farklı Schengen ülkelerini ziyaret etmek isteyen misafirlerimiz için Schengen vizesi kaçınılmaz. İki uygulama birbirini tamamlıyor, ikame etmiyor. Geçen yıldan beri yaşadığımız Schengen vize randevu krizinin bu sezon tekrar etmemesi en büyük temennimiz" dedi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Allâh Allâh fakirdik nasıl oldu
bizim ülkeden daha ucuz ve kazıklanmıyorsunuz
Türkiyeden çok daha ucuz, temiz ve güvenilir gıda hizmeti sunulduğu için maalesef tercih ediliyor. Bizim turizm bakanı bile kayığıyla yunan adalarına tatile gittiğine göre
