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TÜRKPATENT'e 6 ayda 7 bine yakın başvuru yapıldı

27.07.2024 11:27
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Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT), yılın ilk 6 ayında 3 bin 56'sı yerli, 3 bin 901'i yabancı olmak üzere toplam 6 bin 957 patent başvurusu yapıldı. Başvuruların 3 bin 56'sı yerli ve 3 bin 901'i yabancı patent başvurusu kapsamında bulunuyor. En fazla yabancı başvuru 645'şer ile Almanya ve ABD'den geldi. İllere göre patent başvurularında İstanbul ilk sırada yer aldı, bu ili Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa izledi.

TÜRKPATENT'e 6 ayda 7 bine yakın başvuru yapıldı

Haziranda toplam yerli patent başvurusu geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artışla 562'ye çıktı. Bu alandaki başvurular ocakta 402, şubatta 405, martta 586, nisanda 477 ve mayısta 624 olarak gerçekleşti. Ocak-haziran dönemindeki patent başvuru sayısı ise 3 bin 56 olarak kayıtlara geçti. 2023 yılının aynı döneminde bu rakam 3 bin 179 olarak gerçekleşmişti.

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YABANCI PATENT BAŞVURULARI YÜZDE 48,9 ARTTI

TÜRKPATENT verilerine göre, yabancı patent başvuruları ise haziranda 2023'ün aynı ayına göre yüzde 38,6 artışla 653'e yükseldi. Ocakta 582, şubatta 676, martta 651, nisanda 581 ve mayısta 758 yabancı patent başvurusu yapıldı.

Ocak-haziran dönemindeki yabancı patent başvurusu 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 48,9 yükselişle 3 bin 901'e ulaştı.

Böylece 2024'ün ilk 6 aylık döneminde yapılan toplam patent başvuruları 2023'ün aynı döneminde kıyasla yüzde 20 yükselişle 6 bin 957 olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 5 bin 798 olarak hesaplanmıştı.

EN FAZLA YABANCI PATENT BAŞVURUSU ALMANYA'DAN

TÜRKPATENT'e haziran ayında patent için başvuruların ülkelere dağılımına bakıldığında 122 ile Almanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 102 ile ABD, 46 ile Fransa, 41 ile Japonya, 39 ile İtalya, 38'er ile Çin ve Hollanda, 36 ile İsviçre, 31 ile Güney Kore, 25 ile Birleşik Krallık, 23 ile Avusturya, 19 ile Belçika ve 10 ile Finlandiya takip etti.
Bu yılın ocak-haziran döneminde ise en fazla yabancı başvuruyu 645'er ile Almanya ve ABD yaptı. Bu ülkelerin ardından 280 ile İtalya, 255 ile Fransa, 249 ile İsviçre ve 237 ile Japonya geldi.

EN ÇOK PATENT BAŞVURUSU YAPAN İLLER İSTANBUL VE ANKARA

Haziran ayında patent başvurularının illere göre dağılımına bakıldığındaysa en fazla başvurunun 198 ile İstanbul ve 128 ile Ankara'dan yapıldığı görüldü. Bu illeri 31 ile Kocaeli, 19 ile Mersin, 14'er ile Bursa ve İzmir, 9 ile Kayseri, 7'şer ile Adana, Konya, Sakarya ve Sivas, 6'şar ile Çanakkale, Elazığ, Gaziantep, Manisa ve Samsun ve 5'er ile Trabzon ve Şanlıurfa izledi.

Yılın ilk 6 ayında İstanbul'dan 1177, Ankara'dan 506, İzmir'den 177, Kocaeli'nden 145 ve Bursa'dan 113 patent başvurusu yapıldı.

PATENT TESCİLLERİ YÜZDE 45,2 ARTTI

Tescil sayılarında da dikkati çeken artışlar yaşandı. Ocak-haziran döneminde toplam patent tescil sayısı yüzde 45,2 artarak 5 bin 272'ye çıktı. Toplam tescil sayısı 1708, marka tescil sayısı 66 bin 110, tasarım tescil sayısı 23 bin 543 olarak kayıtlara geçti.

172 COĞRAFİ İŞARET BAŞVURUSU YAPILDI

Coğrafi işaret başvuruları, 2024'nin ilk 6 ayında 2023'ün aynı dönemine oranla yüzde 65,38 artış gösterdi. Bu dönemde 172 coğrafi işaret başvurusu yapılırken bu sayı 2023 ocak-haziran döneminde 104 olarak hesaplanmıştı.

Coğrafi işaret tescil sayısı, 2023 yılının ocak-haziran döneminde, 90 iken bu yılın aynı döneminde 88 oldu.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
patent
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