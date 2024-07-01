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Türksat 6A ile TV yayıncılığından alınan pay artacak

01.07.2024 11:41
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Türkiye'nin 9 Temmuz'da uzaya göndermeye hazırlandığı yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A ile ülkenin TV yayıncılığındaki payının da artması bekleniyor.

Türksat 6A ile TV yayıncılığından alınan pay artacak

Anadolu Ajansının (AA) "Türkiye'nin Uzaydaki Gözleri" başlıklı dosyasının 8'inci haberinde, Türksat uydularının kapsama alanına ve uydu televizyon yayıncılığına ilişkin bilgiye yer verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilişkili kuruluşu Türksat'tan edinilen bilgiye göre, şirket, kurulduğu günden bu yana uydu filosunu genişleterek, dünyanın önde gelen operatörlerinden biri haline geldi.

Son dönemde yaptığı yatırımlarla hizmet ihracatını da önemli oranda artırmayı başaran şirket, Türksat 5A ve 5B gibi önemli yatırımları hayata geçirirken milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı da yakın zamanda filosuna katma hazırlığı yapıyor.

Söz konusu uydu projeleriyle kapsama alanını günden güne genişleten Türksat uydularının ulaştığı ülke sayısı 118'i buldu.

Özellikle televizyon yayıncılığında Türksat uyduları, bölge ülkelerinden talep görmeye başlarken yurt dışı merkezli çok sayıda televizyon kanalı hizmet almaya başladı.

Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Afrika, Akdeniz ve Karadeniz'i de kapsayan geniş bir coğrafyada hizmet veren Türksat uydularından hizmet alan yurt dışı merkezli televizyon kanalı sayısı 158'e ulaştı. Yurt içinden de 357 kanal bu uyduları kullanıyor.

Halen yayınlarını sürdüren kanalların biri 8K, biri 4K yayın yaparken 235 TV kanalı ise HD kalitesinde faaliyet gösteriyor. Ayrıca, 211 radyo da Türksat uydularından yayınlarına devam ediyor.

Uydu terminali sayısı 6 bin 210 oldu
Ayrıca, kısa süreli yayın hizmeti alımına ilişkin 62 firma ve kamu kurumu Türksat uydularından hizmet alıyor.

Türksat'ın aktif 5 uydusunun kapsama alanına giren coğrafyada kurulumunu yaptığı uydu terminali sayısı 6 bin 210'a ulaştı.

Türksat 6A'nın 42 derece doğu yörüngesinde hizmete girmesiyle daha önce Türksat uydularıyla kapsanmayan Güneydoğu Asya gibi yeni coğrafyalara da hizmet verilebilecek. Türksat uydularının Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı da kapsayacak olması sayesinde halen 3,5 milyar olan Türksat uydularının ulaştığı nüfusun 5 milyarın üzerine çıkması bekleniyor. Bu nedenle yapılacak anlaşmalar sonrası Türksat uydularını kullanan televizyon sayının da önemli ölçüde artması öngörülüyor.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Express


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