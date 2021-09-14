FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türkşeker'den açıklama: Sektörün ilk şekeri üretildi

Türkşeker'den açıklama: Sektörün ilk şekeri üretildi

14.09.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkşeker tarafından, Malatya Şeker Fabrikası’nda, 2021-2022 kampanya döneminde şeker sanayinin ilk şekerinin üretildiğini duyurdu.

Türkşeker'den açıklama: Sektörün ilk şekeri üretildi

Türkşeker tarafından yapılan yazılı açıklamada, 6 Eylül’de şeker üretim kampanyası kapsamında, Türkşeker Malatya Şeker Fabrikası’nda, 2021-2022 döneminde şeker sanayinin ilk şekerinin üretildiğini ve yeni ambalajı ile buluştuğu aktarıldı.

15 FABRİKADA KULLANILACAK

Açıklamada, Türkşeker’in teknolojik yenilikler ve otomasyon sistemlerinin yanı sıra kurumsal kimliğinin de yenilendiği belirtilerek buna göre, başta Malatya Şeker Fabrikasında kullanılan şeker çuvalları ihracat normları gözetilerek üç dildi hazırlandı.

d77908e5-7b1a-43ab-9ea8-18aae8966ea6

Yeni kurumsal kimliğe uygun tasarlanan şeker çuvalları ise ilerleyen günlerde kampanya açılışı yapılarak Türkşeker’e ait 15 fabrikada da kullanılacak.
Geçtiğimiz dönem tüm zamanların üretim rekorunu kıran Türkşeker tarafından, bu kampanya döneminde kuraklığın etkisine rağmen kendisine ayrılan kota kadar şeker üretmeyi hedefleniyor.

Kaynak: İHA

6 bin lira maaşla çalıştıracak eleman bulamıyorlar!6 bin lira maaşla çalıştıracak eleman bulamıyorlar!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İndirim gelmişti! Fiyatlar arttıİndirim gelmişti! Fiyatlar arttı
Sokak ortasında pitbull dehşeti! Paramparça edecektiSokak ortasında pitbull dehşeti! Paramparça edecekti
Uzman isimden gram altın yorumu!Uzman isimden gram altın yorumu!
Anahtar Kelimeler:
Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte oy oranları

Seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte oy oranları

2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent ödülünü Mansur Yavaş kazandı

2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent ödülünü Mansur Yavaş kazandı

İkinci el araç satışında dengeler değişti

İkinci el araç satışında dengeler değişti

6 bin lira maaşla eleman bulamıyorlar!

6 bin lira maaşla eleman bulamıyorlar!

Büyük patron emekli oldu! Dönebilirsiniz

Büyük patron emekli oldu! Dönebilirsiniz

İstanbul'un göbeğindeki dev bina satıldı!

İstanbul'un göbeğindeki dev bina satıldı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Zincir otelleri satın alıyor, Türkiye'de de şubesi var!

Zincir otelleri satın alıyor, Türkiye'de de şubesi var!

İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu!

İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu!

Rekabet Kurumu'ndan 'Coca Cola soruşturması' açıklaması

Rekabet Kurumu'ndan 'Coca Cola soruşturması' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.