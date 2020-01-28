TürkTraktör Ankara'daki fabrikasında iş makinesi üretimine başlıyor

"Türkiye traktör pazarının öncü ve son 13 yıldır da kesintisiz lideri olan şirketimiz, bundan 6 yıl önce CASE ve New Holland marka iş makinelerinin Türkiye distribütörlüğüne başlayarak yeni bir sayfa açmıştı. Geçen süre zarfında, kuvvetli satış ve satış sonrası ağımız, tecrübeli çalışanlardan oluşan ekiplerimiz ve genişleyen ürün gamımız ile bu alanda büyümeye devam ettik. Bugün de iş makineleri sektörünün geleceğine duyduğumuz güven ile önemli bir yeniliğe adım atıyor ve yerli üretime başlıyoruz. Ankara'daki fabrikamıza yaptığımız ek yatırımla artık kazıcı yükleyiciler, TürkTraktör'ün son teknoloji üretim hattında 'yerli üretim' olarak kullanıcılara sunulacak."

İş makineleri alanında başlanan üretim çalışmaları kapsamında TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner'in ev sahipliği, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen ve CNH Industrial İş Makineleri Başkanı ve Asya, Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Stefano Pampalone'in katılımı ile tanıtım toplantısı gerçekleştirilirken, Ankara'da üretilen iş makineleri de katılımcılara gösterildi.

Türkiye'de iş makineleri alanında hem esnek üretim tekniklerini hem de otomatik yönlendirmeli araç (AGV) sistemini kullanan "ilk şirket" olacaklarını vurgulayan Özüner, "Bu yeni girişimimizle, uzun yıllardır birçok ilklere imzamızı attığımız traktör pazarında olduğu gibi, iş makineleri sektörüne de yön vermeyi hedefliyoruz. Yerli üretime başlamamız ile birlikte müşterilerimiz, üretim esnekliğimiz, ürün ve yedek parçada maliyet avantajlarımızdan daha fazla yararlanabilecekler." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye’nin traktör ihracatının yüzde 90'ını gerçekleştiriyoruz"

Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen de TürkTraktör'ün, otomotiv sektörünün halen faaliyette olan en eski üreticisi olduğunu belirterek, şirketin traktör pazarının en büyük üreticisi ve ihracatçısı konumunda olduğunu söyledi.

Çimen, tarım sektörünün gerek milli ekonomiden aldığı pay gerek istihdama sağladığı katkı ile ekonomi için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Türkiye traktör pazarı ise şu anda Avrupa'nın en büyük 3'üncü pazarı konumunda bulunuyor. Biz de böylesi büyük ve önemli bir pazarda, 65 yıllık köklü geçmişimizle ve bu sene 13. yılına taşıdığımız kesintisiz liderliğimizle, ilk günden beri sektöre yön veren bir şirket olmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye traktör pazarında yüzde 45 oranında paya sahibiz. Türkiye’deki pazar liderliğimizin yanı sıra Türkiye'nin traktör ihracatının yüzde 90'ını gerçekleştiriyoruz. Uzun yıllardır iş ortağımız olan CNH Industrial ile birlikte traktörlerimizi Amerika ve Avrupa başta olmak üzere 130'dan fazla ülkeye ihraç ediyoruz." şeklinde konuştu.