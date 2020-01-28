FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TürkTraktör Ankara'daki fabrikasında iş makinesi üretimine başlıyor

TürkTraktör Ankara'daki fabrikasında iş makinesi üretimine başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2020 09:47 | Son Güncelleme

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner: - "Yeni girişimimizle, birçok ilklere imzamızı attığımız traktör pazarında olduğu gibi, iş makineleri sektörüne de yön vermeyi amaçlıyoruz" - Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen: - "TürkTraktör, artık iş makineleri alanında da katma değeri yüksek yerli ürünleriyle ülke ekonomisine hizmet sunacak. Koç Holding Otomotiv Grubu bünyesinde yer alan tüm topluluk şirketlerimizle üretim sanayine, otomotiv sektörüne ve daha da önemlisi ülkemizin ekonomisine katkımızı sürdürmeye devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Koç Holding ve CNH Industrial'ın ortaklığı TürkTraktör, Ankara'daki fabrikasına gerçekleştirdiği yatırımla artık Case ve New Holland markalı kazıcı yükleyici iş makinelerini Türkiye'de üretecek.

İş makineleri alanında başlanan üretim çalışmaları kapsamında TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner'in ev sahipliği, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen ve CNH Industrial İş Makineleri Başkanı ve Asya, Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Stefano Pampalone'in katılımı ile tanıtım toplantısı gerçekleştirilirken, Ankara'da üretilen iş makineleri de katılımcılara gösterildi.

Toplantıda konuşan TürkTraktör Genel Müdürü Özüner, 2020'nin hemen başında iş makineleri alanında yerli üretime başlamanın heyecanı içinde olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye traktör pazarının öncü ve son 13 yıldır da kesintisiz lideri olan şirketimiz, bundan 6 yıl önce CASE ve New Holland marka iş makinelerinin Türkiye distribütörlüğüne başlayarak yeni bir sayfa açmıştı. Geçen süre zarfında, kuvvetli satış ve satış sonrası ağımız, tecrübeli çalışanlardan oluşan ekiplerimiz ve genişleyen ürün gamımız ile bu alanda büyümeye devam ettik. Bugün de iş makineleri sektörünün geleceğine duyduğumuz güven ile önemli bir yeniliğe adım atıyor ve yerli üretime başlıyoruz. Ankara'daki fabrikamıza yaptığımız ek yatırımla artık kazıcı yükleyiciler, TürkTraktör'ün son teknoloji üretim hattında 'yerli üretim' olarak kullanıcılara sunulacak."

Türkiye'de iş makineleri alanında hem esnek üretim tekniklerini hem de otomatik yönlendirmeli araç (AGV) sistemini kullanan "ilk şirket" olacaklarını vurgulayan Özüner, "Bu yeni girişimimizle, uzun yıllardır birçok ilklere imzamızı attığımız traktör pazarında olduğu gibi, iş makineleri sektörüne de yön vermeyi hedefliyoruz. Yerli üretime başlamamız ile birlikte müşterilerimiz, üretim esnekliğimiz, ürün ve yedek parçada maliyet avantajlarımızdan daha fazla yararlanabilecekler." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye’nin traktör ihracatının yüzde 90'ını gerçekleştiriyoruz"

Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen de TürkTraktör'ün, otomotiv sektörünün halen faaliyette olan en eski üreticisi olduğunu belirterek, şirketin traktör pazarının en büyük üreticisi ve ihracatçısı konumunda olduğunu söyledi.

Çimen, tarım sektörünün gerek milli ekonomiden aldığı pay gerek istihdama sağladığı katkı ile ekonomi için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Türkiye traktör pazarı ise şu anda Avrupa'nın en büyük 3'üncü pazarı konumunda bulunuyor. Biz de böylesi büyük ve önemli bir pazarda, 65 yıllık köklü geçmişimizle ve bu sene 13. yılına taşıdığımız kesintisiz liderliğimizle, ilk günden beri sektöre yön veren bir şirket olmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye traktör pazarında yüzde 45 oranında paya sahibiz. Türkiye’deki pazar liderliğimizin yanı sıra Türkiye'nin traktör ihracatının yüzde 90'ını gerçekleştiriyoruz. Uzun yıllardır iş ortağımız olan CNH Industrial ile birlikte traktörlerimizi Amerika ve Avrupa başta olmak üzere 130'dan fazla ülkeye ihraç ediyoruz." şeklinde konuştu.

TürkTraktör'ün traktör üretimi, sektör liderliği ve ihracat performansı ile ispat ettiği gücünü, iş makineleri alanına da taşıyacağını belirten Çimen, şunları kaydetti:

"Gerek iç gerekse de dünya pazarlarında geleceğe daha da umutlu bakmamızı sağlayan başarılı performansımızdan güç alarak, 2013 yılında faaliyet alanımızı genişletmeye karar verdik. Önemli bir potansiyeli olduğunu gördüğümüz iş makineleri sektörüne girdik. Kullanım sahaları düşünüldüğünde, iş makineleri sektörü oldukça geniş bir pazara hitap ediyor. Türkiye iş makineleri sektörü, pazar büyüklüğü olarak Avrupa'da 7'nci, dünyada ise 11'inci sırada yer alıyor. Pazarın yaklaşık yüzde 30'unu teşkil eden ve en çok talep edilen ürünler arasında olan kazıcı-yükleyicileri, Case ve New Holland markaları ile Ankara fabrikamızda üretmeye başlayacağımız için gururluyuz. Böylece, TürkTraktör, artık iş makineleri alanında da katma değeri yüksek yerli ürünleriyle ülke ekonomisine hizmet sunacak. Koç Holding Otomotiv Grubu bünyesinde yer alan tüm topluluk şirketlerimizle üretim sanayine, otomotiv sektörüne ve daha da önemlisi ülkemizin ekonomisine katkımızı sürdürmeye devam edeceğiz.’"

CNH Industrial İş Makineleri Başkanı ve Asya, Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Stefano Pampalone ise tüm dünyada kalitesiyle kendini ispatlamış markalarına ait ürünlerin Türkiye'de üretilmesinin özellikle iç pazarda markaları adına avantaj sağlayacağını aktararak, "Bu son yatırımımız, Türkiye ve TürkTraktör'ün üretim kabiliyetlerine ne kadar güvendiğimizin bir göstergesi." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı
Adana'dan kral ve prenslere gidiyorAdana'dan kral ve prenslere gidiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, TürkTraktör, TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner,

En Çok Okunan Haberler

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Benzin ve motorinde indirim!

Benzin ve motorinde indirim!

Otomobil alacaklar dikkat! İşte 2020 yılının ilk otomobil kampanyaları

Otomobil alacaklar dikkat! İşte 2020 yılının ilk otomobil kampanyaları

Bakan Selçuk açıkladı! 8 milyon lira aktarıldı

Bakan Selçuk açıkladı! 8 milyon lira aktarıldı

TOGG CEO'sundan yerli otomobilin fiyatı hakkında açıklama

TOGG CEO'sundan yerli otomobilin fiyatı hakkında açıklama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kral ve prenslerin mobilyaları Adana’dan

Kral ve prenslerin mobilyaları Adana’dan

Piyasalarda Coronavirüs endişesi! Altın fiyatları yükseliyor, petrol fiyatları düşüyor

Piyasalarda virüs endişesi

Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

TOGG CEO'sundan yerli otomobilin fiyatı hakkında açıklama

TOGG CEO'sundan yerli otomobilin fiyatı hakkında açıklama

Altın fiyatları 28 Ocak: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorinde indirim

Benzin ve motorinde indirim!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.