FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TürkTraktör'den Agroexpo çıkarması

TürkTraktör'den Agroexpo çıkarması

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.02.2020 11:09 | Son Güncelleme

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner: - "İzmir'de düzenlenecek Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na katılacağız. Toplamda 2 bin 475 metrekarelik stand alanımızda ziyaretçilerimizle buluşacağız" - "Tüm serilerde geçerli, 5 yıl vade imkanı sağlayan TürkTraktör Finans ile çiftçilerimizin yanındayız"

MUSTAFA ÇALKAYA - TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, fuarları çiftçilerle bir araya gelebilmek için önemli fırsat olarak gördüklerini belirterek, "İzmir'de düzenlenecek Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na katılacağız. Toplamda 2 bin 475 metrekarelik stant alanımızda ziyaretçilerimizle buluşacağız." dedi.

Özüner, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, fuarların, şirketin ürün ve hizmetlerini anlatabileceği bir platform, çiftçilerle bir araya gelebilmek için fırsat olduğunu, bu kapsamda değişik bölgelerde düzenlenen sektörel organizasyonlara katıldıklarını belirtti.

"İzmir'de düzenlenecek Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na katılacağız. Toplamda 2 bin 475 metrekarelik stant alanımızda ziyaretçilerimizle buluşacağız." diyen Özüner, 6-9 Şubat tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek etkinlikte ekipman yelpazelerinde yer alan ürünleri sergileyeceklerini aktardı.

Özüner, "Tanıtım alanlarımıza gelen çiftçilerimiz saha çalışmalarında traktörlerden sonra tarımsal üretim verimlerini en çok artıran hububat ekim, ilaçlama, toprak işleme, balya, silaj hasat makineleri, biçerdöverlere ve pulluklara kadar uzanan çok sayıda farklı tarımsal ekipmanı bir arada bulabilecekler." diye konuştu.

Geçen yıl piyasaya giren her 2 traktörden birinin TürkTraktör tarafından satıldığına dikkati çeken Özüner, bu yıl da pazarda lider pozisyonunu korumayı ve yurt dışı satışlarında da yakalanan ivmeyi artırmayı hedefelediklerini kaydetti.

Özüner, fuarda çiftçilerin fabrika çıkışlı, otomatik dümenleme sistemine sahip New Holland MasterDrive ve Case IH ProGuide traktörlerini inceleyebileceklerini belirterek, otomatik dümenleme sisteminin, tarımsal faaliyetlerde kullanılan tohum, ilaç ve gübreden yakıta kadar tarımsal girdilerin gerektiği kadar kullanılmasını ve toplam maliyetin düşürülmesini sağladığını anlattı.

- TürkTraktör Finans 5 yıl vade imkanı sağlıyor

Ekonomik şartları da göz önünde bulundurarak çiftçilerin mekanizasyona erişimini kolaylaştırmak adına farklı çözüm ve kampanyaları hayata geçirmeye devam ettiklerine işaret eden Özüner, "Farklı ihtiyaçlara yönelik tüm finansal çözümleri tek bir çatı altında sunan TürkTraktör Finans üzerinden kullanılabilecek kredi miktarları için çiftçilerimizin yararlanabileceği, kredi tutarlarına göre geçerli olacak çok cazip güncel faiz oranlarımız mevcut. Tüm serilerde geçerli, 5 yıl vade imkanı sağlayan TürkTraktör Finans ile çiftçilerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

- Fuara 360 bin ziyaretçi gelmesi bekleniyor

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın dört büyük tarım fuarı arasında gösterilen Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda traktörler ile süt, et ve teknolojileri, yöresel ürünler sergilenecek.

İzmir'de 6-9 Şubat tarihlerinde 15'inci kez açılacak fuar, Türk tarımını dünya tarımıyla buluşturacak. Fuara 75 ülkeden 950 katılımcı ile 360 bin ziyaretçi gelmesi bekleniyor. Düzenlenen ziyaretçi organizasyonlarıyla Türkiye'nin bütün bölgelerinden ve yurtdışından üreticilerin ve sektör temsilcilerinin de fuarı ziyaret etmesi öngörülüyor.

Agroexpo 2019'da, 2 binin üzerinde iş insanı arasında yapılan ikili görüşmeler kapsamında 600 milyon doları aşan iş hacmi oluşturdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?
PARTNERBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz varBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz var
Bakan Selçuk'tan EYT sorusuna yanıtBakan Selçuk'tan EYT sorusuna yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, TürkTraktör, TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner,

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı!

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı!

'Sıçrama yapacak, para yatırın' çağrısı

'Sıçrama yapacak, para yatırın' çağrısı

İşte Türkiye'deki milyonerlerin sayısı

İşte Türkiye'deki milyonerlerin sayısı

İşte otomobilde dünyanın tercih ettiği marka

İşte otomobilde dünyanın tercih ettiği marka

İstanbul’un enflasyonu ocakta arttı!

İstanbul’un enflasyonu ocakta arttı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Altına yatırım yapacaklar dikkat

Altına yatırım yapacaklar dikkat

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İTO-Ocak'ta en çok salatalık fiyatı arttı, etek fiyatı düştü

İTO-Ocak'ta en çok salatalık fiyatı arttı, etek fiyatı düştü

Bakan Selçuk'tan EYT sorusuna yanıt

Bakan Selçuk'tan EYT sorusuna yanıt

Arap turistler alışveriş yapmak için İstanbul Havalimanı'na geliyor

İşte Arap turistlerin İstanbul'daki yeni gözdesi!

Toyota, dünya genelinde otomobil satışlarındaki liderliğini sürdürdü

İşte otomobilde dünyanın tercih ettiği marka

Türkiye'de milyoner sayısı 2019 sonunda 225 bini aştı

İşte Türkiye'deki milyonerlerin sayısı

Türkiye'nin ilk bitki fabrikası

Türkiye'nin ilk bitki fabrikası

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.