TürkTraktör'den Agroexpo çıkarması

MUSTAFA ÇALKAYA - TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, fuarları çiftçilerle bir araya gelebilmek için önemli fırsat olarak gördüklerini belirterek, "İzmir'de düzenlenecek Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na katılacağız. Toplamda 2 bin 475 metrekarelik stant alanımızda ziyaretçilerimizle buluşacağız." dedi.

Özüner, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, fuarların, şirketin ürün ve hizmetlerini anlatabileceği bir platform, çiftçilerle bir araya gelebilmek için fırsat olduğunu, bu kapsamda değişik bölgelerde düzenlenen sektörel organizasyonlara katıldıklarını belirtti.

"İzmir'de düzenlenecek Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na katılacağız. Toplamda 2 bin 475 metrekarelik stant alanımızda ziyaretçilerimizle buluşacağız." diyen Özüner, 6-9 Şubat tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek etkinlikte ekipman yelpazelerinde yer alan ürünleri sergileyeceklerini aktardı.

Özüner, "Tanıtım alanlarımıza gelen çiftçilerimiz saha çalışmalarında traktörlerden sonra tarımsal üretim verimlerini en çok artıran hububat ekim, ilaçlama, toprak işleme, balya, silaj hasat makineleri, biçerdöverlere ve pulluklara kadar uzanan çok sayıda farklı tarımsal ekipmanı bir arada bulabilecekler." diye konuştu.