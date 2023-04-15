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TUS soruları ve cevapları açıklandı mı? ÖSYM TUS sınav soruları ve cevap anahtarını yayınladı mı?

15.04.2023 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TUS soruları ve cevapları sınava katılan tüm adayların gündeminde. Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavı olan TUS bugün gerçekleştiriliyor. İki oturum halinde düzenlenen sınavın sonuçları ise 12 Mayıs'ta açıklanacak. Peki, TUS soruları ve cevapları açıklandı mı? ÖSYM TUS sınav soruları ve cevap anahtarını yayınladı mı? İşte konuya dair ayrıntılı bilgiler...

TUS soruları ve cevapları açıklandı mı? ÖSYM TUS sınav soruları ve cevap anahtarını yayınladı mı?

ÖSYM TUS sınav soruları ve cevap anahtarı merak ediliyor. Her yıl iki kez düzenlenen TUS'un ilki bugün gerçekleştiriliyor. Sınava katılım sağlayan adaylar ise kaç net yaptıklarını hesaplayabilmek için TUS soruları ve cevaplarının açıklanmasını heyecanla bekliyorlar. Peki, TUS soruları ve cevapları açıklandı mı? ÖSYM TUS sınav soruları ve cevap anahtarını ne zaman yayınlar? İşte tüm merak edilenler...

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TUS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

TUS soru ve cevap anahtarının sınavın tamamlanmasının hemen ardından yayınlanması bekleniyor. ÖSYM sınavlarında cevap anahtarı sınav günü ya da sınavdan bir sonrası gün erişime açılıyor.

ÖSYM TUS sınav soruları ve cevap anahtarını yayınladığı takdirde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

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TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS sonuçları 12 Mayıs 2023 tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.

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