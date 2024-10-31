TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan 'asgari ücret' çıkışı: 'Çok iyimser!' İşveren ve işçi arasında ne olacağını söyledi! Merkez'in faiz indirimi için: '2025'e kaldı'

Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. Maaşa gelebilecek zam oranlarının konuşulması ise erkenden başladı. Hükümetin, ekonomi yöneticilerinin, sendikaların ve ekonomistlerin yaptığı açıklamaları ile gündemden düşmeyen asgari ücret için TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, TRAI Yapay Zeka Zirvesi'nde CNBC-e'nin sorularını yanıtladı.

"İŞVEREN VE İŞÇİ SENDİKALARI UYUM İÇİN KARAR VERECEKLERDİR"

Basın mensupları Turan'a, "Enflasyon üstünde zam gelir mi?" sorusunu yöneltti. Turan ise bu soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Değişik yorumlar var. Biri öngörülen enflasyona göre, diğeri geçmiş enflasyona göre.İşveren ve işçi sendikalarının uyum içinde bu işe karar vereceklerini tahmin ediyorum"

"Enflasyonun üzerinde mi artış görüyorsunuz?" sorusuna ise Turan, "Tam net bir yorum yapmam doğru değil" şeklinde cevapladı.

FAİZ İNDİRİMİ 2025'E Mİ KALDI?

Merkez Bankası'nın 2024 yılında faiz indirimine gideceğini düşünmediğini belirten Turan, "Faiz indirimlerinin 2024 içinde yapılacağını tahmin etmiyorum. Faiz indirimlerinin 2025'e kaldığını tahmin ediyoruz. Son aylardaki enflasyon oranını, asgari ücreti görmek lazım. Enflasyon aylık yüzde 1,5-2'lerde mi olur, yüzde 2'nin üzerinde mi olur. İvmeyi görmemiz lazım. 2025'in ilk çeyreğinden itibaren faiz indirimi görebiliriz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

"OVP'NİN 2025 ENFLASYON TAHMİNİ ÇOK İYİMSER"

Turan, enflasyonda tahminlerinin bu yıl sonu için yüzde 40-45 arası olduğunu belirterek, "2025 OVP tahmini çok iyimser" dedi.