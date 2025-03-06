TÜSİAD nedir? TÜSİAD'ın açılımı ne?

Türkiye’de iş insanları, farklı sektörlerde ve alanlarda çeşitli etkinliklerde ve organizasyonlarda bir araya gelirler. TÜSİAD da bu organizasyonlardan biridir.

TÜSİAD nedir?

TÜSİAD Türkiye’de yer alan bir iş dünyası örgütü olarak tanımlanır. 1971 yılında kurulmuş olan TÜSİAD, İstanbul’da, hizmet ve sanayi kuruluşlarını temsil eden isimlerin kurduğu bir örgüttür.

Daha öncesinde Türkiye İşveren Sendikaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gibi kuruluşlarda toplanan büyük sermaye sahibi isimler, tek bir derneğin etrafında bir araya gelmeye karar verince TÜSİAD kurulmuştur. Genel merkezi İstanbul’da bulunan dernek, Paris, Brüksel, New York gibi farklı ülkelerde de temsilciliklere de sahiptir.

TÜSİAD'ın açılımı nedir?

TÜSİAD'ın açılımı Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’dir. Derneğin ilk konsey başkanı ise Vehbi Koç'tur. İlk yönetim kurulu başkanı Feyyaz Berker'dir.

TÜSİAD’ın çalışma alanlarından bazıları ise şöyle sıralanabilmektedir:

Bankacılık

Dijital stratejiler ve yeni teknolojiler

Sermaye piyasaları

Vergi

Çevre ve net sıfır politikaları

Sigortacılık ve bireysel emeklilik

Enerji

Girişimcilik ekosistemi

Kurumlarda girişimcilik

Dış Ticaret Çalışma Grubu

Yeni Nesil Sanayi

Eğitim

Turizm

Gıda, tarım ve içecek

TÜSİAD, dernek olarak E-Ticaret Lojistiğinde Sorunlar Ve Politika Önerileri, Küresel Siyaset Forumu Makaleleri, Geleceğin Dünyasına Hazırlanırken Eğitime Bakış, Küresel Perspektiften Sanayide Stratejik İşgücü Planlama ve Türkiye İş Dünyasına İzdüşümleri gibi çalışmalar da yayımlamıştır.