TÜSİAD nedir? TÜSİAD'ın açılımı ne?

Türkiye’de iş insanları, farklı sektörlerde ve alanlarda çeşitli etkinliklerde ve organizasyonlarda bir araya gelirler. TÜSİAD da bu organizasyonlardan biridir.
TÜSİAD Türkiye’de yer alan bir iş dünyası örgütü olarak tanımlanır. 1971 yılında kurulmuş olan TÜSİAD, İstanbul’da, hizmet ve sanayi kuruluşlarını temsil eden isimlerin kurduğu bir örgüttür.
Daha öncesinde Türkiye İşveren Sendikaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gibi kuruluşlarda toplanan büyük sermaye sahibi isimler, tek bir derneğin etrafında bir araya gelmeye karar verince TÜSİAD kurulmuştur. Genel merkezi İstanbul’da bulunan dernek, Paris, Brüksel, New York gibi farklı ülkelerde de temsilciliklere de sahiptir.
TÜSİAD'ın açılımı Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’dir. Derneğin ilk konsey başkanı ise Vehbi Koç'tur. İlk yönetim kurulu başkanı Feyyaz Berker'dir.
TÜSİAD’ın çalışma alanlarından bazıları ise şöyle sıralanabilmektedir:
Bankacılık
Dijital stratejiler ve yeni teknolojiler
Sermaye piyasaları
Vergi
Çevre ve net sıfır politikaları
Sigortacılık ve bireysel emeklilik
Enerji
Girişimcilik ekosistemi
Kurumlarda girişimcilik
Dış Ticaret Çalışma Grubu
Yeni Nesil Sanayi
Eğitim
Turizm
Gıda, tarım ve içecek
TÜSİAD, dernek olarak E-Ticaret Lojistiğinde Sorunlar Ve Politika Önerileri, Küresel Siyaset Forumu Makaleleri, Geleceğin Dünyasına Hazırlanırken Eğitime Bakış, Küresel Perspektiften Sanayide Stratejik İşgücü Planlama ve Türkiye İş Dünyasına İzdüşümleri gibi çalışmalar da yayımlamıştır.