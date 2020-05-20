TÜSİAD Temsilcisi Ornarlı: ''ABD'de İşsizlik Görünenden Çok Fazla''

Corona virüsü salgını dünyanın en büyük ekonomisini iki ay içinde durma noktasına getirdi. Amerikan ekonomisi neden bu kadar çok etkilendi? Trump Yönetimi gerekli önlemleri aldı mı? Önlemler yeterli mi? Ekonomide ikinci yarı beklentileri, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları nasıl yorumlanmalı? Amerika gündemini meşgul eden ekonomik gelişmelerle ilgili soruları, TÜSİAD ABD Temsilcisi Barış Ornarlı yanıtladı.

TÜSİAD’ın yıllardır ABD temsilciliğini yürüten Ornarlı, salgının Amerikan ekonomisine etkisinin yıkıcı olduğu görüşünde. Amerika’da açıklanan resmi işsizlik oranı yüzde 14,7 civarında. Barış Ornarlı bu oranın aslında daha da fazla olduğu kanısında: “Açıklanan 36 milyondan fazla işsiz sayısı yüzde 15’in üzerinde. Aslında, yüzde 20’lerde bir işsizlik olduğunu gösteriyor. Bütün sektörler etkilendi, başta hizmet sektörleri. Yavaş yavaş ekonominin diğer bölümlerini de etkiledi. Evde kal ve sosyal mesafe uygulaması en çok tüketici harcamalarının düşmesine neden oldu. Sanayi üretimi tarihinin en kötü düşüşünü gördü ki yüzde 11, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan en büyük düşüş oldu. Birinci çeyrekte yüzde 5’e yakın bir oranda küçüldü. İçinde bulunduğumuz ikinci çeyrekteyse daralmanın çok daha fazla olacağını bekliyoruz.”