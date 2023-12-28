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Sigara ve tütün ürünleri için ÖTV düzenlemesi... Karar Resmi Gazete'den duyuruldu: Uygulanmayacak!

28.12.2023 08:28 | Son Güncelleme:
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Tütün ürünlerinde 'ÖTV' düzenlemesi Resmi Gazete'de Yayımlandı. Sigara ve bazı tütün mamullerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları düşürülürken ve asgari maktu ÖTV tutarları artırıldı. Ancak yeni oran ve tutarlar 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmayacak.

Sigara ve tütün ürünleri için ÖTV düzenlemesi... Karar Resmi Gazete'den duyuruldu: Uygulanmayacak!

Resmi Gazete'de yayınlanan 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda yer alan bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarlarının yeniden belirlenmesi ile bu mallarda 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Kanunun mezkür maddesi gereğince karar verildi.

Karara göre, Özel Tüketim Vergisi Kanununda yer alan ve aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen malların özel tüketim vergisi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
sigara Tütün
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