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TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, erişim sorunu mu var? 8 Şubat Twitter, Tiktok, Instagram çöktü mü? Son dakika

08.02.2023 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter çöktü mü sorusu ile ilgili araştırmalar hızlandı. Birçok kullanıcı Twitter, ve TikTok hesaplarına giriş yapmakta sorun yaşadıklarını dile getiriyor. 8 Şubat itibari ile sosyal medya kullanıcıları erişimde neden sıkıntı yaşadıklarını merak etmeye başladılar. Peki, Twitter çöktü mü? Twitter, Tiktok, Instagram, Youtube çöktü mü?

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, erişim sorunu mu var? 8 Şubat Twitter, Tiktok, Instagram çöktü mü? Son dakika

Twitter çöktü mü sorusu ile ilgili son dakika açıklamaları merak ediliyor. Twitter, Tiktok, Instagram, Youtube kullanıcıları bir erişim sorunu olup olmadığını araştırıyorlar. Çok sayıda vatandaş sosyal paylaşım ağı olan Twitter'a ulaşımda sorun yaşıyor. İşte Twitter ve Tiktok'ta son durum

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?

Dünyanın en popüler uygulamalarından olan Twitter'da ve TikTok'ta erişim problemi yaşanıyor.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Twitter tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Downdetector verilerine göre internet erişim şikayetlerinde artış yaşandı.

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INSTAGRAM VE YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram ve Youtube'da bir erişim problemi yaşanmıyor. Kullanıcılar aktif şekilde hesaplarına ulaşabiliyorlar.

TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ?

TikTok'a erişimde sorun yaşanıyor. Downdetector verilerine göre internet erişim şikayetlerinde artış yaşandı.

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