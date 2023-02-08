TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, erişim sorunu mu var? 8 Şubat Twitter, Tiktok, Instagram çöktü mü? Son dakika

Twitter çöktü mü sorusu ile ilgili son dakika açıklamaları merak ediliyor. Twitter, Tiktok, Instagram, Youtube kullanıcıları bir erişim sorunu olup olmadığını araştırıyorlar. Çok sayıda vatandaş sosyal paylaşım ağı olan Twitter'a ulaşımda sorun yaşıyor. İşte Twitter ve Tiktok'ta son durum

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?

Dünyanın en popüler uygulamalarından olan Twitter'da ve TikTok'ta erişim problemi yaşanıyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Twitter tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Downdetector verilerine göre internet erişim şikayetlerinde artış yaşandı.

INSTAGRAM VE YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram ve Youtube'da bir erişim problemi yaşanmıyor. Kullanıcılar aktif şekilde hesaplarına ulaşabiliyorlar.

TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ?

TikTok'a erişimde sorun yaşanıyor. Downdetector verilerine göre internet erişim şikayetlerinde artış yaşandı.





