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Twitter Hisselerinde Trump Yasağı Sonrası Hızlı Düşüş

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.01.2021 22:56 | Son Güncelleme

Twitter'ın hisseleri, Pazartesi günü açılış seansında yüzde 10 oranında değer kaybetti. Gün ortasına doğru toparlanan Twitter hisseleri işlemlere yüzde 4 düşüşle devam etti

Twitter Hisselerinde Trump Yasağı Sonrası Hızlı Düşüş

Başkan Donald Trump'ın hesabını süresiz olarak kapatan Twitter'ın hisseleri, Pazartesi günü piyasaların açılması sonrasında yüzde 10 oranında değer kaybetti. Sosyal medya devinin piyasa değeri sabah saatlerinde yaklaşık 3 milyar dolar kayba uğradı. Gün ortasına doğru toparlanan Twitter hisseleri işlemlere yüzde 4 düşüşle devam etti.

Bazı Cumhuriyetçi Partililer, Trump'ın sansürlenmesini şiddetle eleştirmişti. Trump'ın Twitter hesabının askıya alınması ayrıca büyük teknoloji firmalarının daha fazla denetim altına alınması çağrılarını da körükledi.

Trump'ın 88 milyondan fazla takipçiye sahip olan Twitter hesabında paylaştığı mesajlar, milyarlarca kez yeniden paylaşılmıştı.

Mali hizmetler firması TS Lombard'dan Andrea Cicione, "Trump'ın çok yüksek sayıda sadık takipçisi var. Trump'ın Twitter'ı kullanması tamamen kısıtlanırsa çok sayıda kullanıcı platformu terkedecek" dedi.

Facebook gibi diğer sosyal medya platformları da Çarşamba günü Kongre'ye düzenlenen baskın sonrasında görevden ayrılmak üzere olan Başkan Trump'a yönelik benzer yasaklar getirdi.

Ancak Twitter hisselerinin piyasalar açılmadan önceki işlemlerde hızla değer kaybetmesi, diğer sosyal medya firmalarına kıyasla çok daha şiddetli oldu.

Twitter'dan Cuma günü yapılan açıklamada Trump'ın hesabının askıya alınmasına gerekçe olarak olası şiddet eylemleri riski gösterildi.

Twitter, Trump'a getirdiği yasakla, tarihinde ilk kez bir ülkenin başkanını platformdan uzaklaştırmış oldu. Ateşli Trump destekçilerine ait hesaplar da askıya alındı.

Avrupa Birliği Komiseri Thierry Breton, ABD Kongresi'nde yaşanan olayların, sosyal medyaya daha sıkı kontrolların getirileceği bir dönemin habercisi olabileceğini kaydetti. Breton, Kongre baskınından sonra sosyal medyaya getirilecek kısıtlamaları, 11 Eylül 2001 terör saldırıları sonrasında terörle mücadele etmek için küresel çapta başlatılan harekete benzetti.

Politico'da yayınlanan bir yazı kaleme alan Breton, ”Bir CEO'nun hiçbir denetim ve denge unsuru olmadan Amerikan başkanının elindeki megafonun fişini çekebiliyor olması şaşkınlık verici” dedi.

Breton, "Bu durum sadece bu platformların gücünü kanıtlamakla kalmıyor, aynı zamanda toplumumuzun dijital sahadaki örgütlenmesinde görülen derin zaafları da ortaya koyuyor" şeklinde devam etti.

Twitter, Facebook ve Google'ın platformlarındaki içerikleri kontrol etmesinin maliyeti son yıllarda hızla arttı. Firmalar, bunu telafi etmek için reklamlardan ve diğer hizmetlerden elde ettikleri geliri arttırdı.

20 Ocak’ta başkanlık görevini devralacak olan Joe Biden’ın da, teknoloji sektörü liderlerini "aşırı küstah" davranmakla eleştiren sözler sarfettiği biliniyor. Uzmanlar, Biden'ın başkanlık yapacağı önümüzdeki dört yıl içinde Facebook ve diğer firmaların gücünü kontrol altında tutmak için daha fazla adım atılacağı tahmininde bulunuyor.

Yatırım firması Bernstein'in uzmanları, sosyal medya firmalarının kullanıcıların paylaştığı içeriklerini kademeli olarak denetim altına almasının memnunlukla karşılanabileceğini, ancak bunun maliyetinin düşük olmadığını kaydediyor.

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