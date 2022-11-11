Twitter mavi tik ücreti Türkiye'de ne kadar? Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'da Mavi Tik'in Türkiye fiyatı belli oldu

Twitter’ı yeni sagini Elon Musk, yaptığı açıklamada platformunda radikal değişikler yapacağını ifade etmişti. Elon Musk ilk icraat olarak Twitter'da mavi tik özelliğini ücretli yaptı. Twitter'ın Türkiye'de mavi tik ücreti merak konusu oldu.

TWİTTER MAVİ TİK TÜRKİYE ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Elon Musk, Twitter mavi tik özelliğini ücretli hale getirmeyi planladığını duyurmuştu.

Şirketin mavi tik onay işareti için kullanıcılardan ayda 19,99 dolar ücret almaya başlayacağı iddia edilmişti. Fakat ücret, Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 dolar olarak belirlendi.

Twitter mavi tik satışına başladı. Ancak bu hizmet henüz Türkiye'ye getirilmedi. Yakında Türkiye'de de Twitter mavi tiklerinin satışına başlanması bekleniyor. Elon Musk'ın bu konuda hızlı davranacağı düşünülüyor.

Öte yandan Twitter'ın Türkiye'deki mavi tik ücretinin belli olmuş olabileceği iddia edildi.

Türkiye'deki mavi tik ücreti ücretiyle ilgili ortaya atılan bu iddia, daha önce de söylediğimiz gibi Twitter'ın iOS uygulamasına dayanıyor. Twitter uygulamasının App Store'daki sayfasına gidildiğinde ve aşağıya kaydırıp "Uygulama İçi Satın Alımlar" kısmı tıklandığında, Twitter Blue aboneliğinin aylık 109,99 TL olarak ücretlendirildiği görülüyor.

Bu sebeple Twitter'ın Türkiye için hazırladığı mavi tik ücretinin belli olmuş olabileceği öne sürülüyor.

Twitter'dan henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

