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TYP okul temizlik, güvenlik görevlisi başvuruları başladı mı? İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır?

25.01.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İŞKUR TYP başvuruları ile ilgili araştırmalar güncel olarak gerçekleştiriliyor. Okullara temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımları ile istihdama katkı sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı ilanlarını İŞKUR aracılığıyla gerçekeleştiriyor. Bu kapsamda istihdam edilmek isteyenler ise TYP okul temizlik, güvenlik görevlisi başvuruları başladı mı? İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? gibi soruların yanıtlarını yoğun bir şekilde gerçekleştiriyorlar. İşte konu hakkında tüm ayrıntılar....

TYP okul temizlik, güvenlik görevlisi başvuruları başladı mı? İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır?

TYP 2023 başvuruları yakından takip ediliyor. İŞKUR üzerinden alımları yapılan İŞKUR TYP personel alımı şartları ve başvuruları hakkında araştırmalar hız kazandı. Her yıl olduğu gibi alımlar Türkiye genelinde 81 ilde ve MEB'e bağlı okullarda gerçekleştirilecek. Bu kapsamda TYP okul temizlik, güvenlik görevlisi başvuruları başladı mı? İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte tüm ayrıntılar....

TYP OKUL TEMİZLİK, GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

İŞKUR TYP başvuruları başladı. Bu kapsamda;

Amasya Milli Eğitim Müdürlükleri 275 TYP personel alımı,

Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlükleri 1350 TYP personel alımı,

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlükleri 215 TYP personel alımı,

Kilis Milli Eğitim Müdürlükleri 223 TYP personel alımı yapılacak.

İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

işkur

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kuruma kayıtlı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR TYP başvuruları için öncelikli olarak sisteme giriş yapmanız gerekiyor. TYP başvurusu için bireysel üye olarak giriş yapabilirsiniz. Bireysel üye değilseniz; önce üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi’ne kayıt olmanız gerekiyor.

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