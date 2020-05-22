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TZOB: Üretici ve market fiyat farkı 5,3 kata kadar ulaştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.05.2020 12:01 | Son Güncelleme

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazanın son günlerinde, üretici ve market fiyat farkının 5,3 kata kadar ulaştığına dikkati çekti.

TZOB: Üretici ve market fiyat farkı 5,3 kata kadar ulaştı

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Birlik olarak üreticiden tüketiciye halkın tamamını yakından ilgilendiren gıda fiyatlarındaki değişimleri takip etmeye ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam ettiklerini belirti.

Ramazanın son günlerinde, üretici ve market fiyat farkının 5,3 kata kadar ulaştığına dikkati çeken Bayraktar, "Üreticilerimiz değil, aracılar kazanıyor. Aracıların insaflı olmasını, üreticilerimizin emeğine saygı göstermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayı sonunda fiyatı en fazla artan ürünün markette ve üreticide havuç, fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette sivri biber ve üreticide kuru soğan olduğunu belirten Bayraktar, "Ramazan ayı sonunda markette 21, üreticide 9 üründe fiyat artışı, markette 10, üreticide 8 üründe fiyat düşüşü oldu, markette 5, üreticide 11 üründe fiyat değişmedi." değerlendirmesinde bulundu.

MARKET FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM

Ramazan ayı öncesine kıyasla markette kuru fasulye, kuru üzüm, Antep fıstığı, zeytinyağı ve yeşil soğan fiyatında bir değişim meydana gelmezken, markette fiyat düşüşünün en fazla yüzde 58,48 ile sivri biberde görüldüğünü bildiren Bayraktar, şöyle devam etti:

"Sivri biberdeki fiyat düşüşünü yüzde 43,26 ile kuru soğan, yüzde 38,61 ile patates, yüzde 34,16 ile salatalık, yüzde 25,43 ile kabak izledi. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 52,36 ile havuçta yaşandı. Havuçtaki fiyat artışını yüzde 12,87 ile yumurta, yüzde 10,62 ile elma, yüzde 8,82 ile kuru kayısı, yüzde 8,31 ile mısırözü yağı, yüzde 7,85 ile kuru incir, yüzde 7,74 ile ayçiçek yağı, yüzde 6,73 ile pirinç takip etti."

ÜRETİCİ FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM

Bayraktar, ramazanın son günlerinde, ramazan öncesine kıyasla üreticide, maydanoz, yeşil soğan, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru incir, zeytinyağı ve süt fiyatında değişim yaşanmadığını, yüzde 75,26 azalmayla fiyatı en fazla düşen ürünün kuru soğan olduğunun altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"Kuru soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 67,20 ile sivri biber, yüzde 63,05 ile patates, yüzde 58,53 ile salatalık, yüzde 21,75 ile kabak, yüzde 18,92 ile domates, yüzde 5,13 ile limon, yüzde 4,21 ile marul izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 70,73 ile havuçta görüldü. Havuçtaki fiyat artışını yüzde 36,85 ile patlıcan, yüzde 36,36 ile kuru kayısı, yüzde 20 ile fındık, yüzde 11,47 ile yumurta, yüzde 9,99 ile Antep fıstığı, yüzde 3,37, yüzde 3,09 ile kuru üzüm, yüzde 2,42 ile kuzu eti takip etti."

Ramazanın son günlerinde fiyatı en fazla düşen ürünün kuru soğan olduğuna işaret eden Bayraktar, "Patates ve soğan hasadının yoğunlaşması, lokantaların, otellerin kapalı olması ile sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle talepteki daralma ve ihracat kısıtlamaları fiyatlarda düşüşe neden oldu." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:AA

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