Üç Ayda 38,6 Milyon ABD’li İşsizlik Yardımına Başvurdu

ABD Çalışma Bakanlığı'nın mevsimsel olarak ayarlanmış verilerine göre geçtiğimiz hafta işsizlik yardımı başvurusunda bulunanların sayısı 2 milyon 438 bin olarak kayıtlara geçti. Böylece Mart ayından beri işsizlik yardımına başvuranların sayısı 38,6 milyona yükseldi.

Yoğun başvuru nedeniyle sistemde yaşanan tıkanıklıklar hala giderilmeye çalışılırken Corona salgını nedeniyle şirketlerin ikinci dalga işten çıkarmalara başlaması, Mayıs ayındaki istihdam kaybının da sarsıcı olacağının ipucunu veriyor.

Öte yandan Çalışma Bakanlığı, bir öndeki hafta yapılan işsizlik yardımı başvuruları verilerinde düzeltme yaparak başvuru sayısını 2 milyon 981 bin değil, 2 milyon 687 bin olarak kayıtlara geçirdi. Bunun nedeni, Connecticut eyaletinin başvuru rakamlarında hata yaptığını açıklaması.

Reuters haber ajansının iktisatçılar arasında yaptığı ankete göre son hafta işsizlik yardımı başvurularının sayısının 2 milyon 400 bin olacağı tahmin ediliyordu. Ekonominin sağlığına ilişkin en son bilgileri gözler önüne seren işsizlik yardımı başvurusu verileri, iş yerlerinin yeniden açıldıktan sonra ne kadar hızla eleman alabileceği ve hükümetin Maaş Koruma Programı'nın başarılı olup olmadığı konusunda da ilk göstergeleri sağlıyor.