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Üç Ayda 38,6 Milyon ABD’li İşsizlik Yardımına Başvurdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.05.2020 17:04 | Son Güncelleme

ABD Çalışma Bakanlığı'nın mevsimsel olarak ayarlanmış verilerine göre geçtiğimiz hafta işsizlik yardımı başvurusunda bulunanların sayısı 2 milyon 438 bin olarak kayıtlara geçti. Böylece Mart ayından beri işsizlik yardımına başvuranların sayısı 38,6 milyona yükseldi

Üç Ayda 38,6 Milyon ABD’li İşsizlik Yardımına Başvurdu

ABD Çalışma Bakanlığı'nın mevsimsel olarak ayarlanmış verilerine göre geçtiğimiz hafta işsizlik yardımı başvurusunda bulunanların sayısı 2 milyon 438 bin olarak kayıtlara geçti. Böylece Mart ayından beri işsizlik yardımına başvuranların sayısı 38,6 milyona yükseldi.

Yoğun başvuru nedeniyle sistemde yaşanan tıkanıklıklar hala giderilmeye çalışılırken Corona salgını nedeniyle şirketlerin ikinci dalga işten çıkarmalara başlaması, Mayıs ayındaki istihdam kaybının da sarsıcı olacağının ipucunu veriyor.

Öte yandan Çalışma Bakanlığı, bir öndeki hafta yapılan işsizlik yardımı başvuruları verilerinde düzeltme yaparak başvuru sayısını 2 milyon 981 bin değil, 2 milyon 687 bin olarak kayıtlara geçirdi. Bunun nedeni, Connecticut eyaletinin başvuru rakamlarında hata yaptığını açıklaması.

Reuters haber ajansının iktisatçılar arasında yaptığı ankete göre son hafta işsizlik yardımı başvurularının sayısının 2 milyon 400 bin olacağı tahmin ediliyordu. Ekonominin sağlığına ilişkin en son bilgileri gözler önüne seren işsizlik yardımı başvurusu verileri, iş yerlerinin yeniden açıldıktan sonra ne kadar hızla eleman alabileceği ve hükümetin Maaş Koruma Programı'nın başarılı olup olmadığı konusunda da ilk göstergeleri sağlıyor.

Ekonomik ve siyasi araştırma firması TS Lombard'ın baş iktisatçısı Steve Blitz, başvuru sayısının rekor düzeyde olmasından ötürü yaşanan tıkanıklık konusunda, ''Eyaletlerin hiçbiri şimdiye kadar eşi benzeri görülmemiş düzeydeki işsizlik yardımı başvurularını tek seferde işlemden geçirecek sisteme sahip değildi. Bu nedenle tıkanıklıklar yaşandı. Corona salgınının ekonomik etkisini ilk etapta hissetmeyen firmaların da iş gücünde kesintiye gittiğine ilişkin haberler almaya devam ediyoruz'' dedi.

İşsizlik yardımı başvuruları, 28 Mart'ta sona eren ve 6 milyon 867 bin adet başvuruyla rekor kırılan haftadan sonra azalmaya başladı.

İktisatçılar, eyaletlerin geçici işlerde çalışanların yaptığı işsizlik yardımı başvurularını da değerlendirmeye başlaması nedeniyle toplam sayıların hala yüksek seyretmeye devam ettiğini kaydediyor.

Geçici işlerde çalışanlar, geleneksel anlamdaki işsizlik sigortasına başvuramıyor. Ancak bu kişilerin Corona salgınına bağlı iş ve gelir kaybı nedeniyle federal yardım alabilmesi için öncelikle eyalet yardımına başvurması ve bu başvurunun reddedilmesi gerekiyor.

Amerika'da Nisan ayında 20 milyon 500 bin insan işini kaybetti. Bu sayı, salgına karşı önlemlerin devreye girdiği Mart ayında 881 bindi.

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