Uçak bileti fiyatına zam! İç hat uçuşlarda tavan fiyat arttı: 4003 lirayı bulacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından ilk olarak 2013 yılında iç hatlarda başlatılan bilet tavan fiyata zam yapıldı.

Gokhanartan haber sitesinde yer alan habere göre, iç hat bilet fiyatlarında var olan 3 bin 253 liralık tavan fiyat, 1 Ağustos tarihi itibarıyla 4003 liraya yükseltildi.

THY VE PEGASUS FİYATLARA YANSITTI

THY ve Pegasus Havayolları da yeni tavan fiyatları uçuşlarına yansıttı. Bir uçuştaki biletlerin yüzde 80’i için 2503 TL, bu biletlerin satılması sonucunda kalan yüzde 20’lik kısım için ise 4003 TL olarak uygulanacak.