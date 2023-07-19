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Uçak biletlerine zam! Tavan fiyat yeniden belirlendi: 1.150 TL'den 1.650 TL'ye yükseldi

19.07.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İç hatlardaki tek yönlü uçuşlarda geçerli olan tavan fiyatı, 1.150 TL’den 1.650 TL’ye yükseltildi. Zam oranı yaklaşık olarak yüzde 43 oldu.

Uçak biletlerine zam! Tavan fiyat yeniden belirlendi: 1.150 TL'den 1.650 TL'ye yükseldi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan düzenleme ile birlikte iç hat uçak biletlerine uygulanan maksimum ücret, yaklaşık yüzde 43’lük bir artışla revize edildi.

Daha önce 2013 yılında 299 TL olarak belirlenen tavan ücret, zaman içinde artış göstermişti. 2014 yılında 309 TL’ye, 2017 yılında 352 TL’ye yükseltilen tavan ücreti, 2019 yılı Ekim ayına kadar aynı seviyede kalmıştı. 2021 yılı sonunda ise iç hat tek yönlü uçuşlar için tavan fiyat 499 TL olarak uygulanmaktaydı.

İÇ HAT UÇAK BİLETLERİNE ZAM

Havacılık haber sitesi Haber.Aero'da yer alan habere göre, 2023 yılında gerçekleşen son düzenlemeyle birlikte iç hat uçak bileti fiyatlarına yeni bir revizyon yapıldı. 1.150 TL olan tavan fiyatı, yüzde 43’lük bir artışla 1.650 TL’ye yükseltildi.

Bu değişiklikle birlikte havayolu şirketleri çeşitli iç hatlarda 1.650 TL’ye bilet satışına başladı.


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Anahtar Kelimeler:
uçak bileti

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