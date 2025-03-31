Uçak, otobüs bileti ile yarışır hale geldi! Vatandaş çareyi köye gitmekte buldu... Bedeli 1300 liraya kadar çıkıyor

Otopark ve vale ücretlerinin fahiş fiyatlanması bir süredir gündemde. Otopark ve vale ücretlerinin rayından çıkmaya başladı. 1 saatlık otopark ücretinin bazı yerlerde 500 liradan başlaması vatandaşı tepkisini topluyor.

KALİTELİ VE GÜVENLİ DİYEREK...

Otopark ve vale ücretleri şehirlerarası yolculuk biletleri ile yarışır hale geldi. Otopark ve vale hizmeti veren yerlerin fahiş fiyatlar talep etmelerindeki en büyük gerekçe ise kaliteli ve güvenli hizmet verdiklerini iddia etmeleri.

O BÖLGEDE FİYATLAR UÇTU!

Özellikle İstanbul'da Şişli,Fatih, Nişantaşı gibi park yerinin bulunmasında sorun yaşanılan yerlerde otopark ve vale ücretleri almış başını gidiyor. İstanbul'un merkezi, turistik gezinin yapıldığı tarihi yarımadada park sorunu yaşanırken eğlence mekanlarının fazla olduğu Nişantaşı ve Bebek gibi yerlerde yaşanan bu problem araç sahiplerinin sık sık dile getirdiği bir sorun.

VATANDAŞ ARABASINI KÖYE GÖTÜRÜYOR

İstanbul Havalimanı'nın olduğu bölgede de araç sahipleri çaresiz bir halde. Otopark ve vale ücretlerinin fazla olması nedeni ile vatandaşlar havalimanına yakın olan bölgelere araçlarını park ederken yer bulamayan yakınlardaki köylere araçlarını park ediyor. Bölgede her yer park edilmiş araçlar ile doluyken çıkan görüntü nedeniyle bölgenin açık otopark olduğuna dair bir his oluşuyor.

Vatandaşlar ise bu durumdan şikayetlerini ATV Haber'e anlattı. Bir vatandaş, "Vale ücretleri uçak biletlerini geçtiği noktalar var. 12-24 saat otoparkı kullanmanın bedeli 1200 lira ile 1300 arasında değişiyor" dedi.

İstanbul'da hareketin yoğun olduğu bölgelerdeki otopark ve vale ücretlerinden rahatsız olduğunu dile getiren bir vatandaş ise, "Parka ihtiyaç olan bölgelerde Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre park ücretinin bedeli 600 lirayı geçemez" sözlerini kullandı.

Havalimanının çevresindeki köylerde ikamet eden vatandaşlar ise, araç parklarının bölgelerinde yoğun olarak yapılmasının nedeni olarak otopark ve vale ücretlerindeki fiyat artışlarını işaret ediyor.