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Uçak seferleri bugün başlıyor! Bakan Karaismailoğlu'ndan alınan önlemlerle ilgili açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.06.2020 09:10 | Son Güncelleme

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu , 'Havalimanlarına girişten varış noktasındaki çıkışa kadar tüm aşamalarda izolasyon odaklı yeni bir döneme geçiyoruz.' dedi.

Uçak seferleri bugün başlıyor! Bakan Karaismailoğlu'ndan alınan önlemlerle ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, vatandaşların seyahat ederken içlerinin rahat olmasını istediklerini ifade ederek, "Bu nedenle tedbirlerimiz, seyahatin her aşamasını kapsayacak şekilde uygulanacak." dedi.

Normalleşme sürecinin İstanbul'dan Ankara'ya gerçekleştirileceği ilk uçuş öncesi Bakan Karaismailoğlu'nun katılımıyla İstanbul Havalimanı Salgın Sertifikası Takdim Töreni düzenlendi.

Törende konuşan Karaismailoğlu, uzun bir aranın ardından bugün ilk uçuşu gerçekleştirdiklerini belirterek, sosyal ve ekonomik hayatın yeniden canlanması için ulaştırma hizmetlerindeki normalleşmenin, ilk ve en önemli adımlardan olacağını vurguladı.

Vatandaşların sağlığını "öncelikleri" kabul ederek havalimanlarında ve uçaklarda tüm sağlık tedbirlerini en üst düzeyde aldıklarını belirten Karaismailoğlu, tedbirleri yerine getiren havalimanlarını hizmete açtıklarını bildirdi.

Salgın sertifikası uygulamasıyla koruyucu sağlık tedbirlerini alan havalimanlarının bu statüsünü belgelediklerini aktaran Karaismailoğlu, sertifikasyon çalışmalarının kısa bir süre içinde tüm havalimanlarını kapsayacağını söyledi.

Karaismailoğlu, normalleşme sürecine geçiş çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini ve geçen hafta yüksek hızlı tren seferlerini başlattıklarını anımsatarak, bugün de yurt içi hatlarda ilk uçuşun İstanbul'dan Ankara'ya gerçekleşeceğini, aynı zamanda İstanbul Havalimanı'na ilk sertifikanın verileceğini bildirdi.

'6 HAVALİMANININ SERTİFİKASYON SÜRECİ TAMAMLANDI'

Adil Karaismailoğlu, bugün aynı zamanda iller arası seyahatlerin de eskisi gibi normal akışına döndüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Özetle kara yolu, demir yolu ve hava yolunda eski günlerimize dönmek yolunda önemli adımlar attık. Son bir aydır havalimanlarına yönelik gerekli hazırlıkların yapılması için yoğun bir çalışma sürdürdük. Sağlık Bakanlığımızın öngördüğü tedbirler doğrultusunda 'Havaalanı Salgın Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi' yayımladık. Artık bu sertifikasyon programına göre tüm havalimanlarımız Kovid-19 salgınına karşı tekrar düzenleniyor ve bakanlık olarak havalimanlarımıza sırasıyla sertifikalarını vereceğiz."

Karaismailoğlu, şu ana kadar bu kapsamda İstanbul, Sabiha Gökçen, Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Antalya ve Trabzon olmak üzere 6 havalimanının sertifikasyon sürecinin tamamlandığını bildirdi.

'VATANDAŞLARIMIZIN İÇİ SEYAHAT KONUSUNDA REHAT OLSUN'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, seyahat için havalimanlarında alınan hijyen önlemlerine değinirken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Vatandaşlarımızın seyahat ederken içleri rahat olsun istiyoruz. Bu nedenle tedbirlerimiz, seyahatin her aşamasını kapsayacak şekilde uygulanacak. Bugünden itibaren havalimanlarına girişten varış noktasındaki çıkışa kadar yolculuğun tüm aşamalarında izolasyon odaklı yeni bir döneme geçiyoruz. Sertifikamız, sadece havalimanı ve terminal işletmecileri ile yer hizmetleri kuruluşlarını değil, havalimanına yolcu getiren ulaşım araçlarını, yolcular da dahil olmak üzere her bir kurum ve kuruluşun kendi bünyesinde alması gerekli tedbirleri de içermektedir."

Karaismailoğlu, salgına karşı havalimanlarında asla taviz vermeyecekleri dört unsurun; "herkesin maske takması", "sosyal mesafeye tam uyum", "kişisel ve kurumsal hijyen tedbirlerinin alınması" ve "çalışanların riske uygun koruyucu teçhizat kullanması" olduğunu vurguladı.

'SEYAHAT SAĞLIĞI İÇİN BÜTÜN ŞARTLARI KARŞILIYORUZ'

Adil Karaismailoğlu, havalimanlarında belirlenecek trafik sayısı kapsamında slot planlamalarını da tamamladıklarını, bu sayede uçuşlar arası sosyal mesafe kuralının da olacağını bildirdi.

Yolcu sirkülasyonunu asgari düzeyde tutacaklarını vurgulayan Karaismailoğlu, uçuş sırasında uçuş ekibinin yanı sıra uçak hijyen uzmanlarının da görev alacağını, seyahat sağlığı için bütün şartları karşıladıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, havalimanına gelmek için özel toplu taşıma servislerini kullanan yolcuların, maskeyle ve sosyal mesafe kuralına göre oturacağını belirterek, "Toplu taşıma araçlarının takibinden temassız ateş ölçme işlemlerine kadar bütün tedbirlerimizi aldık. Refakatçi zorunluluğu olan yolcuların refakatçilerinin dışında karşılama ve uğurlamaya gelen vatandaşlarımızı, şimdilik terminal binasında misafir edemeyeceğiz. Bu konuda vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz." diye konuştu.

'YURT DIŞI UÇUŞLAR İÇİN GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, şimdilik 5 büyük ildeki 6 havalimanıyla başlatılan "Havalimanı Salgın Sertifikasyon" sürecini, tüm havalimanları alana kadar devam ettireceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Devletin aldığı tedbirler ve bakanlığımızın hayata geçirdiği yeni düzenlemelerin yanı sıra siz vatandaşlarımızdan ve yolcularımızdan da kurallara uyumda destek bekliyoruz. Maske takma zorunluluğumuzu taviz vermeden, sosyal hayatın her alanında ve anında yerine getirmeliyiz. Yolculuk süreci de buna dahil. HES kodu almak ve sağlık durumumuzu sık sık kontrol ettirmek, hayatımızın normalleri arasında yerini almalıdır. Hem kendi sağlığımızı hem de toplum sağlığını korumak her birimizin elinde... Kişisel olarak sizler ve devlet olarak biz, alınan bütün kararları harfiyen uyguladığımızda çok kısa bir süre içinde salgının tamamen ortadan kalktığını göreceğiz. "

Karaismailoğlu, halihazırda gurur duyulacak bir noktaya geldiklerini, her dönemde olduğu gibi salgında da Türkiye'nin güvenli liman olduğunu ispatladıklarını söyledi.

Salgın süreci boyunca verdikleri başarılı mücadelede olduğu gibi, salgın sonrası normalleşme adımlarıyla da dünyaya örnek olmaya devam ettiklerini aktaran Karaismailoğlu, "Havalimanlarımızda aldığımız tedbirleri tüm ülkelerle paylaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yurt dışı uçuşlarını yeniden başlatmak için görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

İGA'YA SALGIN SERTİFİKASI

Konuşma sonrası Bakan Karaismailoğlu tarafından İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'ya İstanbul Havalimanı Salgın Sertifikası takdim edildi.

Karaismailoğlu, törenin ardından saat 10.00'da gerçekleşecek İstanbul-Ankara uçuşuna katılmak için THY satış noktasından biletini aldı. Bu süreçte sosyal mesafe kuralı konusunda sürekli uyarılarda bulunan Karaismailoğlu, beraberindeki heyetle iç hatlarda incelemelerde bulundu.

Etkinlikte, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ve İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı da hazır bulundu.

İlk uçuşta 156 yolcunun olduğu öğrenildi.

KAYNAK:AA

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