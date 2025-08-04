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Uçakla seyahat eden herkesi ilgilendiriyor! Yasaklanabilir... Bakan Uraloğlu'ndan hava yolu şirketlerine uyarı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) aracılığıyla hava yolu işletmelerine taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, bu tür cihazların taşıdığı risklere işaret etti. Uraloğlu "Taşınabilir şarj cihazları, sıkışma, darbe veya ezilme gibi durumlarda yangın riski oluşturuyor" dedi.

Uçakla seyahat eden herkesi ilgilendiriyor! Yasaklanabilir... Bakan Uraloğlu'ndan hava yolu şirketlerine uyarı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul-Seul seferini gerçekleştiren yolcu uçağının, powerbank kaynaklı bir sorun nedeniyle İstanbul'a döndüğünü anımsattı.

Uçakla seyahat eden herkesi ilgilendiriyor! Yasaklanabilir... Bakan Uraloğlu ndan hava yolu şirketlerine uyarı 1

Kazakistan hava sahasında seyir halindeki Asiana Havayollarına ait uçakta yer alan bir yolcunun, "powerbank"ini koltuk arasına düşürdüğünü ve cihazın buradan çıkarılamadığını aktaran Uraloğlu, bu nedenle uçağın İstanbul'a dönmesinin, uçuş emniyetinin önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Uçakla seyahat eden herkesi ilgilendiriyor! Yasaklanabilir... Bakan Uraloğlu ndan hava yolu şirketlerine uyarı 2

Uraloğlu, bu tür cihazların taşıdığı risklere işaret ederek, şunları kaydetti:

"Taşınabilir şarj cihazları, sıkışma, darbe veya ezilme gibi durumlarda yangın riski oluşturuyor. Elektronik cihazların uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde taşınması, uçuş emniyeti açısından kritik öneme sahip. Bu sebeple, taşınabilir elektronik cihazlarla ilgili uluslararası kurallara titizlikle uyulması büyük önem taşıyor. Daha önce Güney Kore'de bir uçakta powerbank patlaması sonucu yangın meydana gelmişti. Benzer bir riskin ülkemizde yaşanmaması için SHGM aracılığıyla hava yolu işletmelerimize taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uçak powerbank uçuş yasak
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