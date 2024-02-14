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Uçakla yolculuk yapacaklar dikkat! Pegasus'tan "kabin bagajı" kararı: Ek ücret talep edilecek

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
14.02.2024 14:59 | Son Güncelleme:
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Pegasus Hava Yolları, uçağa yerleşim esnasındaki yoğunluğu engellemek gerekçesiyle uçuş paketlerinde değişikliğe gitti. Alınan karara göre, 14 Şubat itibarıyla yurt dışı ve Kuzey Kıbrıs için satın alınan ekonomi sınıfı biletlerde (Light Paket) kabin bagajı hizmetinden ekstra ücret alınacak.

Uçakla yolculuk yapacaklar dikkat! Pegasus'tan "kabin bagajı" kararı: Ek ücret talep edilecek

Pegasus Hava Yolları'nın kabin bagajı hakkını kaldırdığı ve ücretli hale getirdiği haberlerinin gündeme gelmesinin ardından şirketten resmi açıklama geldi. Açıklamaya göre yurt dışı ve KKTC uçuşlarında kabin bagajı için ek ücret talep edilecek.

BUGÜN İTİBARİYLE PAKETLER YENİLENİYOR

Hava yolundan yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat itibarıyla satın alınan biletlerde, yurt dışı
ve KKTC uçuş paketleri yenileniyor.

Pegasus'un yeni paket yapısında, kişisel eşya hakkı olan 1 uçuş paketi ve ek kabin bagaj hakkı olan 3 farklı uçuş paketi olmak üzere alternatif uçuş paketleri yer alacak.

Uçağa biniş ve iniş süreçlerini ve misafir deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen Pegasus'un yeni paket yapısı, aynı zamanda kabin bagajı ihtiyaçları farklılaşan misafirlere daha fazla opsiyon sunacak. Bu yeni uygulamada tüm misafirler, uçak içerisine bir adet, boyutları 40cm-30cm-15cm ve ağırlığı 3 kilogramı geçmeyen, koltuk altına sığabilecek çanta getirebilecek.

KABİN BAGAJI ÜCRETLİ OLACAK

Ek kabin bagajı almak isteyen Pegasus misafirleri, bu ürünü tekil olarak ya da paketlerden birini seçerek satın alabilecek.

DÖRT FARKLI PAKET

Yurt dışı ve KKTC uçuşları için geçerli olan yeni uçuş paketleri kapsamında dört farklı seçenek Pegasus misafirlerinin tercihine sunuluyor.

"Light Paket" alan misafirler, ihtiyaçları doğrultusunda ek kabin bagajı satın alabilecek. Kabin bagaj hakkı bulunan "Süper Eko Paket", "Avantaj Paket" ve "Comfort Flex" isimli diğer 3 uçuş paketinden birini tercih eden misafirlerin ise 1 adet kişisel eşyaya ek olarak 1 adet kabin bagajı ve 20 kg uçak altı bagaj hakkı olacak.

14 Şubat 2024 tarihinden önce satın alınan biletlerde eski uygulama ve kurallar geçerli olacak.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Pegasus kabin bagajı
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