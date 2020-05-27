Uçaklardaki yeni düzenlemeler neler, havayolu şirketleri hangi önlemleri alıyor?

Nane, "Uçak içi hizmet şu aşamada paketli ürünler şeklinde olacak. Paketli ürünler derken; açık olarak servis ettiğimiz, çay ve kahve belli bir süre olmayacak. Onun yerine kutulu içecekler, paketlenmiş sandviç türü, kraker türü yiyecekler olacak. Sıcak yemek tabir ettiğimiz, porsiyon olarak gelen ve uçağın içinde ısıtılıp misafire servis edilen yiyecekler belli bir süre olmayacak" dedi.

Mayıs ayı sonunda uçuşlara yeniden başlamayı düşünen Pegasus Hava Yolları'nın CEO'su Mehmet Nane, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, yolcuların maske kullanmalarının zorunlu olacağını ancak siperlik, eldiven ve tulum gibi ek koruyucu önlemlerin ise yolcunun inisiyatifinde olacağını söyledi.

THY gibi diğer başka havayolu şirketleri de bazı yeni düzenlemelere gideceğini açıkladı.

Ekşi, koridorlarda kuyrukların oluşmayacağını ve temaslara da izin verilmeyeceğini aktardı.

Ekşi, uçağa yolcuların anons ile sıra numarasına göre kabul edileceğini, binişlerin arka sıralardan öne; inişlerin de ön sıralardan arkaya doğru yapılacağını söyledi.

Türk Hava Yolları (THY) da Salı günü yapacağı seferlere ilişkin yeni düzenlemeleri açıkladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uçuşlarda maske takılacağını ve kabinlere el bagajlarının alınmayacağını, sadece küçük çantaların kabul edileceğini duyurdu.

AİR FRANCE, KLM VE LUTHANSA'DA DA MASKE ZORUNLU

Avrupa'nın önde gelen havayolu şirketleri Fransız Air France, Hollandalı KLM ve Alman Lufthansa, uçuşlarında maske takmanın zorunlu olacağını duyurdu.

Air France'tan yapılan açıklamada, sadece yolcuların değil, kabin ekipleri ile yer görevlilerinin de maske takacağı belirtildi.

Açıklamada, her uçağının içinde günlük olarak temizlik ve sterilizasyon çalışmalarının yapılacağı ifade edildi. Şirket, ülke içi ve kısa mesafeli uçuşlarda servis yapmama kararı alırkeni uzun mesafeli uçuşlarda ise yiyecek ve içecek servisinin azaltılacağını duyurdu.

Avrupa içindeki bazı noktalara Mayıs ayı başında haftada bir kere olmak üzere seferlere başlayan KLM, uçağa binerken ve yolculuk sırasında maske takma zorunluluğunun en erken 31 Ağustos'a kadar devam edeceğini söyledi.

KLM ve Lufthansa, uçaklarında yolculuk edenlerin kendi maskelerini getirmeleri gerektiğini aktardı.

Lufthansa, maske takılmasının yeterli düzeyde bir koruma sağlamasından dolayı uçuşlarında bazı koltukların boş bırakılması uygulamasını Mayıs ayı itibarıyla sona erdirdiğini de belirtti.