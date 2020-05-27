FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Uçaklardaki yeni düzenlemeler neler, havayolu şirketleri hangi önlemleri alıyor?

Uçaklardaki yeni düzenlemeler neler, havayolu şirketleri hangi önlemleri alıyor?

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.05.2020 10:52 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınında yeni vaka sayıları ve can kayıplarının düşüş eğilimine girmesinin ardından uçak seferlerinin yeniden artması ve seyahatlerin tekrar başlaması bekleniyor. Birçok ülke sınırlarını açacağı tarihi belirlerken, havayolu şirketleri de bu dönemde yolculuk sırasında uyulması gereken çok sayıda düzenmeyi yürürlüğe sokmaya hazırlanıyor.

Uçaklardaki yeni düzenlemeler neler, havayolu şirketleri hangi önlemleri alıyor?

Türk Hava Yolları (THY) da Salı günü yapacağı seferlere ilişkin yeni düzenlemeleri açıkladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uçuşlarda maske takılacağını ve kabinlere el bagajlarının alınmayacağını, sadece küçük çantaların kabul edileceğini duyurdu.

Ekşi, uçağa yolcuların anons ile sıra numarasına göre kabul edileceğini, binişlerin arka sıralardan öne; inişlerin de ön sıralardan arkaya doğru yapılacağını söyledi.

Ekşi, koridorlarda kuyrukların oluşmayacağını ve temaslara da izin verilmeyeceğini aktardı.

THY gibi diğer başka havayolu şirketleri de bazı yeni düzenlemelere gideceğini açıkladı.

Mayıs ayı sonunda uçuşlara yeniden başlamayı düşünen Pegasus Hava Yolları'nın CEO'su Mehmet Nane, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, yolcuların maske kullanmalarının zorunlu olacağını ancak siperlik, eldiven ve tulum gibi ek koruyucu önlemlerin ise yolcunun inisiyatifinde olacağını söyledi.

Nane, "Uçak içi hizmet şu aşamada paketli ürünler şeklinde olacak. Paketli ürünler derken; açık olarak servis ettiğimiz, çay ve kahve belli bir süre olmayacak. Onun yerine kutulu içecekler, paketlenmiş sandviç türü, kraker türü yiyecekler olacak. Sıcak yemek tabir ettiğimiz, porsiyon olarak gelen ve uçağın içinde ısıtılıp misafire servis edilen yiyecekler belli bir süre olmayacak" dedi.

AİR FRANCE, KLM VE LUTHANSA'DA DA MASKE ZORUNLU

Avrupa'nın önde gelen havayolu şirketleri Fransız Air France, Hollandalı KLM ve Alman Lufthansa, uçuşlarında maske takmanın zorunlu olacağını duyurdu.

Air France'tan yapılan açıklamada, sadece yolcuların değil, kabin ekipleri ile yer görevlilerinin de maske takacağı belirtildi.

Açıklamada, her uçağının içinde günlük olarak temizlik ve sterilizasyon çalışmalarının yapılacağı ifade edildi. Şirket, ülke içi ve kısa mesafeli uçuşlarda servis yapmama kararı alırkeni uzun mesafeli uçuşlarda ise yiyecek ve içecek servisinin azaltılacağını duyurdu.

Avrupa içindeki bazı noktalara Mayıs ayı başında haftada bir kere olmak üzere seferlere başlayan KLM, uçağa binerken ve yolculuk sırasında maske takma zorunluluğunun en erken 31 Ağustos'a kadar devam edeceğini söyledi.

KLM ve Lufthansa, uçaklarında yolculuk edenlerin kendi maskelerini getirmeleri gerektiğini aktardı.

Lufthansa, maske takılmasının yeterli düzeyde bir koruma sağlamasından dolayı uçuşlarında bazı koltukların boş bırakılması uygulamasını Mayıs ayı itibarıyla sona erdirdiğini de belirtti.

Lufthansa'dan yapılan açıklamada, "İlkesel olarak, virüsün uçak yolculuğu sırasında bulaşma ihtimali çok düşük görülüyor. Salgının başlamasından bu yana Lufthansa'ya bağlı uçuşlarda virüsün bulaştığı yönünde herhangi bir somut bulgu bulunmamaktadır" denildi.

Avrupalı havayolu şirketleri yolculara yönelik düzenlemelere ek olarak, uçaklarında artık içerideki havayı birkaç dakika içerisinde değiştiren HEPA tipi filtreleme sistemlerini kullanacaklarını da duyurdu.

ABD'DE MASKE TAKMAK ZORUNLU

ABD'li havayolu şirketleri United Airlines, American Airlines, Delta ve JetBlue da uçuşlarında maske takılmasını zorunlu hale getirdi.

American Airlines geçen hafta içinde yaptığı yazılı açıklamada, uçakların artık daha sık temizleneceğini ve özellikle yolcuların temas ettiği masa, kolçak, başüstü dolabı gibi alanların dezenfekte edileceğini bildirdi.

Açıklamada, yolculara maskenin yanı sıra el dezenfektanı ve antibakteriyel ıslak mendil de dağıtılacağı aktarıldı. Şirket, kabin ekipleri için de maske takılmasını zorunlu hale getirdi.

ABD'nin bir diğer önde gelen havayolu şirketi, United Airlines da kısa bir süre sosyal medyaya yansıyan görüntüler nedeniyle politika değişikliğine gitme kararı aldı.

United Airlines'ın bazı uçuşlarının çok kalabalık olduğu ve yolcular arasında sosyal mesafe bırakılmadığını gösteren görüntüler sosyal medyada tepki buldu.

Bunun üzerine şirket, uçağın dolu olması halinde yolcuların biletlerini değiştirebileceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Artık tam kapasiteye yakın bir doluluğa sahip olması beklenen uçuşlardaki yolcular, biletlerini ücret farkı ödemeden başka bir uçuşa değiştirebilecek ya da hediye çeki talep edebilecektir" denildi.

EMİRATES'TEN YOLCULARA 'HİJYEN KİTİ'

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Emirates Havayolları, tüm yolcularına hijyen kiti dağıtacağını ve THY'ye benzer bir şekilde uçağa alımların sıra ve koltuk numaralarına göre yapılacağını açıkladı.

Emirates, kabin ekipleri için de eldiven ve maske kullanımın zorunlu hale getirdi.

Katar Havayolları'nda bu hafta içinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeler kapsamında kabin ekibinin maske ve eldiven takmasının yanı sıra koruyucu önlük giymesi de zorunlu hale getirildi.

Katar Havayolları, uçak içinde teması azaltmak için servislerde de yeni düzenlemelere gidileceğini bildirdi. Şirket, yolcuların yemek yerken kullandığı çatal-bıçak gibi gereçlerin "patojenik bakterilerin öleceği kadar yüksek sıcaklıkta temiz suyla" yıkanacağını duyurdu.

Katar Havayolları, uçak içinde büyük el dezenfektanları yerleştirmeyi planlıyor.

Hong Kong merkezli Cathay Pacific ise maske takılmasını zorunlu kılmayan havayolu şirketleri arasında.

Ancak şirket, yolcuların talep etmesi halinde maske dağıtılacağını açıkladı.

Cathay Pacific, uçaklarda emniyet videolarıyla birlikte sağlık ve hijyen artırıcı ipuçları veren bilgilendirme mesajları yayınlayacağını da duyurdu.

Avustralyalı Qantas Havayolları, bazı koltukların boş bırakılması uygulamasını sona erdiren ve maske zorunluluğu getirmeyen şirketler arasında yer alıyor.

Qantas, uçuşlara alınacak önlemleri servisleri azaltmak, yolculara dezenfektan dağıtmak ve tüm uçaklarında düzenli olarak temizlik çalışmaları yaptırmak olarak sıraladı.

KAYNAK: BBC TÜRKÇE

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler
12 bin kişiye istihdam sağlayacak12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Vatandaşlara erzak desteği!Vatandaşlara erzak desteği!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili Bakan Koca'dan önemli açıklama

65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili Bakan Koca'dan önemli açıklama

Polise böyle yalvardı: Yapmayın, eşim beni boşar!

Polise böyle yalvardı: Yapmayın, eşim beni boşar!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi artırıldı

ABD'de 200'den fazla şirket iflas etti! Kayıplar milyarlarca doları buldu

ABD'de 200'den fazla şirket iflas etti! Kayıplar milyarlarca doları buldu

Bayram sonrası dolar güne nasıl başladı?

Bayram sonrası dolar güne nasıl başladı?

Bayramın ardından altın fiyatlarında son durum

Bayramın ardından altın fiyatlarında son durum

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Alışveriş yapacaklar dikkat! 4 günlük sokağa çıkma yasağında hangi dükkânlar açık olacak?

Alışveriş yapacaklar dikkat! 4 günlük sokağa çıkma yasağında hangi dükkânlar açık olacak?

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İşte yıl sonu dolar beklentisi

İşte yıl sonu dolar beklentisi

Yeni banknotlar 20 Mayıs'ta tedavülde

Yeni banknotlar 20 Mayıs'ta tedavülde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vergi indiriminden yararlanmak isteyenlere 'borcu olmaması' şartı

Vergi indiriminden yararlanmak isteyenlere 'borcu olmaması' şartı

'Abdülhamid'in rüya projesi' yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak

12 bin kişiye istihdam sağlayacak

İkinci bir dalga yaşanmaması halinde Türkiye kriz ortamından ‘V’ şeklinde çıkabilir"

İkinci bir dalga yaşanmaması halinde Türkiye kriz ortamından ‘V’ şeklinde çıkabilir"

Fitch küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini düşürdü

Fitch’ten Türkiye için büyüme tahmini

Bakan Pekcan açıkladı: Firmalara yeni e-ticaret desteği

Bakan Pekcan açıkladı: Firmalara yeni e-ticaret desteği

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kambiyo işlemlerindeki BSMV oranı yüzde 1'e yükseltildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi artırıldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.