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Ücreti gören inanamıyor! 1200 TL'ye kadar çıkıyor 'Biz kaliteliyiz'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
17.03.2025 14:54
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İstanbul'da otopark ücretleri dudak uçuklatıyor, adeta cep yakıyor. Son olarak bir kişinin 1 saat 20 dakika için 700 TL otopark ücreti ödemesi tepki çekerken bazı vatandaşlar otopark ücretlerinin 1200 TL'ye kadar çıktığını belirtiyor. Otopark işletmecileri ise park alanının yetersiz olmasının fiyatların yükselmesinde etkili olduğunu ifade ediyor.

Ücreti gören inanamıyor! 1200 TL'ye kadar çıkıyor 'Biz kaliteliyiz'

İstanbul'da birçok şey gibi otopark ücretleri de artık cep yakıyor. Özellikle trafiğin yoğun olduğu Nişantaşı gibi popüler semtlerde ücretler oldukça yüksek. Bazı otoparklarda 1 saat 20 dakika için 700 lira ücret istenmesi tepkilere neden oldu. Peki, artışın sebebi ne? İşte detaylar...

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PARK YERİ BULMAK AYRI, OTOPARK MALİYETİ AYRI DERT

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; İstanbul'da park yeri bulmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Ancak bu sorun bir kenara, aracı otoparka bırakmak da artık ciddi bir maliyet gerektiriyor.

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"'BİZ KALİTELİ OTOPARKIZ' DİYORLAR"

Öyle ki Nişantaşı'nda bir kişi 1 saat 20 dakika için 700 lira otopark ücreti ödedi. Mikrofon uzatılan bir kişi "Özellikle katlı otoparklar çok pahalandı. Kapalı oldukları açısından güvenilirlik veriyor. 1200 TL'ye kadar çıkıyor ve adamlar diyor ki 'Biz kaliteli otoparkız'" ifadelerini kullandı.

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Ara sokaklarda bu fiyatın daha da arttığı belirtildi. Otopark işletmecilerine göre özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde park alanı sayısı yetersiz. Bu da fiyatların yükselmesine neden oluyor.

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"YER SIKINTI! ARAÇ ÇOĞALIYOR, ARSA AYNI, O GENİŞLEMİYOR"

İSPARK'ta ise 1 saatlik ücret 120 TL. Ancak orada da yer bulmak her zaman mümkün olmuyor. İstanbul'un lüks semtlerinde de otopark ücretleri cep yakıyor. Mikrofon uzatılan bir kişi "Bizde genelde kira etkiliyor. Bu semtlerde yer sıkıntı, araç çoğalıyor, arsa aynı yani o genişlemiyor" dedi.

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Araç sahipleri ise yükselen fiyatlara karşı bir ücret tarifesinin getirilmesini istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul otopark
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