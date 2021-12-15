Ücretli çalışan sayısı 8,6 artarak 13,9 milyon oldu

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,6 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 796 bin 011 kişi iken, 2021 yılı Ekim ayında 13 milyon 896 bin 250 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %7,2, inşaat sektöründe %8,2 ve ticaret-hizmet sektöründe %9,6 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK DEĞİŞİM

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı bir önceki aya göre %0,5 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; Ekim'de ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,3 arttı, inşaat sektöründe %0,3 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,7 arttı.

