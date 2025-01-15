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Ücretli çalışan sayısında artış! Kasım 2024'te yıllık bazda yüzde 2,9 arttı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
15.01.2025 10:25
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Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Kasım 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artış gösterdi.

Ücretli çalışan sayısında artış! Kasım 2024'te yıllık bazda yüzde 2,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2024'e ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı.

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Buna göre, Kasım 2023'te 15 milyon 301 bin 629 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Kasım 2024'te yıllık bazda yüzde 2,9 artışla 15 milyon 741 bin 665 kişiye yükseldi.

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Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 0,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,3 arttı.

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AYLIK DEĞİŞİM

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Kasım 2024'te, bir önceki aya göre yüzde 0,3 artış gösterdi. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe değişim göstermezken, inşaat sektöründe yüzde 0,4, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 artış kaydetti. (AA)

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Ücretli çalışan tüik
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