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Ücretsiz ama para istemeye başladılar, 10 gün bekletiyorlar! Vatandaş şikayet etmeye başladı, yüzde 60 arttı

Sıcaklıkların artması ile beraber klima ve vantilatör alımları da hızlandı. Satışların yüzde 60 civarında artış göstermesi ile beraber servisler de yetersiz kalmaya başladı. Bazı markalar 1 hafta veya 10 gün sonrası için gün verirken ek ücret taleplerinden dolayı da şikayetler artmaya başladı.

Ücretsiz ama para istemeye başladılar, 10 gün bekletiyorlar! Vatandaş şikayet etmeye başladı, yüzde 60 arttı
Ezgi Sivritepe

Sıcak yaz havaları bunaltıcı derecede yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre sıcaklık, geçen hafta Ankara’da 42, İzmir’de 44, İstanbul’da ise 39 derece ölçüldü. Dün yaşanan sıcaklıklar ise son yılların en yüksek değerleri olarak kayda geçti. Havanın bu kadar sıcak olmasından kaynaklı olarak vatandaşların klima alımları da artmaya başladı.

Ücretsiz ama para istemeye başladılar, 10 gün bekletiyorlar! Vatandaş şikayet etmeye başladı, yüzde 60 arttı 1

Türkiye gazetesinin haberine göre, klima satışları yüzde 60 civarında arttı. Talebin yüksek olmasından dolayı ise markaların servis hizmetleri de yetersiz kalmaya başladı. Bazı markalar 1 hafta veya 10 gün sonraya gün vermeye başladı.

ÜCRETSİZ AMA PARA İSTİYORLAR

Servislerin yetersiz gelmesi ise vatandaşların şikayet etmesine neden oldu. Servislerin yetersiz gelmesinden dolayı ise vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden markaları etiketleyerek eleştirmeye başladı. Tüketici dernekleri ise konu ile ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ücretsiz ama para istemeye başladılar, 10 gün bekletiyorlar! Vatandaş şikayet etmeye başladı, yüzde 60 arttı 2

“Yaz aylarında klima satışları artarken montaj için servis ağları genişletilmiyor. Bu en büyük sorun… Satın alınan cihazların kurulumu için servislerin kapısı çalındığında ise uzun bekleme süreleri ortaya çıkıyor. Yoğun talepler, servis ekiplerinin kapasitesini aştı ve birçok şehirde randevu tarihleri 10 ila 15 gün sonrasına verilmeye başlandı. Kullanıcılar, klimaya para ödemelerine rağmen cihazlarını günlerce kullanamadan bekliyor. Ayrıca bazı servislerin, normalde ücretsiz olması gereken montaj hizmeti için ek ücret talep ettiği bildiriliyor. Bu kesinlikle yasal değil. Bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşlarımız haklarını bizim aracılığımız ile ya da ALO 175’i arayarak bildirebilirler”

Ücretsiz ama para istemeye başladılar, 10 gün bekletiyorlar! Vatandaş şikayet etmeye başladı, yüzde 60 arttı 3

60 BİN LİRAYA KADAR YÜKSELDİ

Ayrıca, klima fiyatlarının yüksek olması da bir diğer sorun olmaya başladı. Geçtiğimiz yıl 9 bin lira olan orta sınıf bir klimanın bu sene 15 bin liradan satılıyor. Geniş metrekareler için tercih edilen güçlü modellerde ise fiyatlar 60 bin liraya kadar çıkabiliyor. Döviz kurlarındaki dalgalanma, lojistik giderlerindeki artış ve yedek parça maliyetleri bu yükselişin başlıca nedenleri olarak gösteriliyor.

Ücretsiz ama para istemeye başladılar, 10 gün bekletiyorlar! Vatandaş şikayet etmeye başladı, yüzde 60 arttı 4

RİSK OLUŞTURABİLİR

Uzmanlardan ise uyarı geldi. Yetkisiz kişiler tarafından klima montajının yapılmasının tehlike olacağına dikkat çekildi. Elektrik Mühendisleri Odasından yapılan açıklamalarda, standartlara uygun olmayan montajların hem cihaz ömrünü kısaltabileceği hem de elektrik tesisatında yangın gibi ciddi riskler oluşturabileceği vurgulanıyor.

Ücretsiz ama para istemeye başladılar, 10 gün bekletiyorlar! Vatandaş şikayet etmeye başladı, yüzde 60 arttı 5

VANTİLATÖR SATIŞI ZİRVEDE

Klima alamayan ya da montaj sırası beklemek istemeyenler için en hızlı çözüm vantilatör oldu. Son haftalarda mağazalarda vantilatör raflarının kısa sürede boşaldığı, bazı şehirlerde günlük satışların yüz adedi geçtiği bildiriliyor. Böylece tüketiciler, anlık serinleme sağlayan daha ucuz ürünlere yönelerek sıcaklarla başa çıkmaya çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
klima vantilatör servis
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