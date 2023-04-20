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ÜCRETSİZ DOĞALGAZ MÜJDESİ! Doğalgaz ücretsiz mi olacak? Bir ev ortalama kaç m3 doğalgaz harcar? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı!

20.04.2023 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ücretsiz doğalgaz ile ilgili araştırmalar hız kazandı. cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın yaptığı son dakika açıklamasıyla gözler evlerde kullanılan doğalgaz miktarına çevrildi. Erdoğan bugün, Filyos'ta gerçekleştirilen Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı yaptığı konuşmadan ücretsiz doğalgaz konusuna açıklık getirdi. Peki, Doğalgaz ücretsiz mi olacak? Bir ev ortalama kaç m3 doğalgaz harcar? İşte detaylar...

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ MÜJDESİ! Doğalgaz ücretsiz mi olacak? Bir ev ortalama kaç m3 doğalgaz harcar? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı!

Doğalgaz açıklamaları ile ilgili detaylar kullanıcılar tarafından merak edildi. Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 metreküp altı doğalgaz kullanımında yenilik getireceklerini açıkladı. İşte ücretsiz doğalgaz ve bir ev kaç metreküp doğalgaz yakar sorularının yanıtları...

DOĞALGAZ ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende iki müjdeyi açıkladı. Cumhurbaşkanı "Doğalgaz, ısınmada 1 ay, sıcak su ve mutfakta 1 yıl ücretsiz olacak" dedi.

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Türkiye'nin enerji ihtiyacının giderilmesine ve ekonomisine doğrudan çok büyük bir katkı sağlayacak Karadeniz gazının çıkartılması çalışmalarında adım adım sona geliniyor. Erdoğan yaptığı konuşmada:

"İki bayramı bir arada yaşamak için buradayız. Birincisi, yarın kavuşacağımız Ramazan Bayramı'dır. İkinci bayramımız, ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır.

Sakarya sahamızdaki gaz miktarı 652 milyar metreküp olarak tescillendi. Bir diğer saha olan Çaycuma-1 kuyusunda da 58 milyar metreküp rezerv keşfi yapıldı. Karadeniz'deki gaz rezervimiz 710 milyar metreküpe ulaştı. Ocak 2021'de kara tesisinin inşasına başladık. Aynı yılın temmuz ayında sahadan kuyuya ilk doğal gaz akışının tesislerini tamamladık.

Yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir. Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanabilir hale getirme süresini biz 3 yılın altına indirdik.

Günde 40 milyon metreküp gaz çıkartacağız." ifadelerini kullanarak müjdeleri sıraladı.

KONUTLARDA DOĞALGAZ 1 AY ÜCRETSİZ OLACAK

Erdoğan açıklamalarına ,
"Vatandaşlarımızın evlerinde ve mutfaklarında sıcak su tüketimindeki doğalgazı bir yıl ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir.

Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız." diyerek devam etti.

BİR EV ORTALAMA KAÇ M3 DOĞALGAZ HARCAR

40 derecede çalışan bir kombi saatte yaklaşık 0,42 metreküp doğalgaz tüketir. 50 derecede çalışan bir kombi ise saatte yaklaşık 0,53 metreküp doğalgaz tüketir.

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