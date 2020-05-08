Ücretsiz izin desteği ödemeleri bugün başlıyor! Kimler faydalanabilecek?

Koronavirüs sebebiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na getirilen geçici madde kapsamında, ücretsiz izne çıkan ya da çalışma ödeneğinden yararlanamayan çalışanlar, nakdi ücret desteğinden yararlanacak. Ekonomi paketi kapsamında yapılan düzenlemeyle ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39.24 lira yardım yapılacak. Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izin desteği kapsamında 700 bini aşkın başvuru aldıklarını açıkladı. Selçuk, aylık bin 170 liralık ücretsiz izin desteği ödemelerinin bugün başlayacağını da söyledi.

Ücretsiz izin maaş desteği hakkında tüm merak edilenler

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR? Ücretsiz izin maaş desteği 1170 TL. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR? Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ya da ücretsiz izne çıkan vatandaşlar, ücretsiz izin maaş desteğinden yararlanacak.

Ekonomi paketi kapsamında yapılan düzenlemeyle ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39.24 lira yardım yapılacak.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “İşverenlerimiz, ücretsiz izne ayrılan işçilerimize ilişkin bildirimlerini, SGK’nın https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı’nı seçerek yapabilirler” dedi.

Ücretsiz izin maaş desteği başvurusunu çalışanlar değil, işverenler yapacak.

Ücretsiz izin maaş desteği başvurusunu çalışanlar değil, işverenler yapacak.

EV HİZMETLİLERİ DE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN FAYDALANABİLİR “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Ek-9’uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda on günden fazla çalışanlar da işsiz kalmaları veya ücretsiz izne ayrılıp kısa çalışma ödeneğinden yararlanamamaları durumunda nakdi ücret desteği alabiliyorlar. Ücretsiz izne ayrılan çalışanların nakdi ücret desteği başvurusu, bu kişileri çalıştıran işverenler tarafından yapılıyor.

Ev hizmetlerinde çalışanlara ilişkin başvurunun, ücretsiz iznin verildiği ayın sonuna kadar sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine bildirilmesi gerekiyor. Ev hizmetlerinde çalışırken işten çıkartılmış olanlar ise başvurularını şahsen yapabiliyorlar.”