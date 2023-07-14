Ücretsiz MüzeKart GNS başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 2023 ücretsiz MüzeKart GNS yaş sınırı nedir?

Ücretsiz Müze Kart başvurusunda bulunmak isteyenler yaş sınırı gibi detayları sorguluyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençler, Müzekart GNS bu yıl da ücretsiz olarak hizmetinizde. Genç Ne Sever Platformumuzla gönlünüzden geçenleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi. Ücretsiz Müze Kart'tan faydalanmak isteyen gençler başvuru detaylarını araştırıyorlar. İşte konuya ilişkin detaylar...

MÜZEKART GNS NEDİR, YAŞ SINIRI KAÇ?

Müzekart GNS; 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere “Genç Ne Sever” platformu tarafından hediye edilen, 300’den fazla müze ve ören yerini 13 Temmuz – 13 Ekim tarihleri arasında ziyaret edebilme imkanı sağlayan dijital bir karttır.

Gençler için hayata geçirilen Müzekart GNS platformu, tarihin ve kültürün kapılarını gençler için aralıyor.

ÜCRETSİZ MÜZEKART NASIL ALINIR?

Müzekart GNS için bu internet sitesi üzerinde bulunan "Kayıt Formu" (ad-soyad, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, telefon, e-posta adresi, şifre, fotoğraf) eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Paylaşılan bilgiler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden kontrol edilmektedir.

Sisteme girilen bilgilerin kontrolü sağlandıktan sonra katılımcı sisteme girdiği e-posta adresi üzerinden bilgilendirilecektir. Kayıt formu doldurulduktan sonra katılımcının e-posta adresine bilgilendirme ve yönlendirme amacıyla e-posta iletilecektir.

Aynı zamanda kaydınız başarılı mesajı görüntülenecektir. Katılımcı, Müzekart GNS dijital kartın kullanımı için ”Türkiye’nin Müzeleri” mobil uygulamasını akıllı telefonuna indirmeli ve muzekartgns.com adresi üzerinden doldurduğu formda belirttiği e-posta adresi ve şifre ile mobil uygulamaya giriş yapmalıdır. Bu madde içinde belirtilen tüm aşamalar, daha önce MÜZEKART sahibi olan veya MÜZEKART sahibi olmayan herkes için geçerlidir.



