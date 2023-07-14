FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ücretsiz MüzeKart GNS başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 2023 ücretsiz MüzeKart GNS yaş sınırı nedir?

Ücretsiz MüzeKart GNS başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 2023 ücretsiz MüzeKart GNS yaş sınırı nedir?

14.07.2023 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ücretsiz Müze Kart başvuru ekranı ve başvuru şartları merak edildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıklamalarına göre gençlere ücretsiz "Müzekart GNS" verilecek. 300’den fazla müze ve ören yeri ziyaret edilebilen Müze Kart hakkındaki detaylar hızla sorgulanıyor. Peki, Ücretsiz MüzeKart GNS başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 2023 ücretsiz MüzeKart GNS yaş sınırı nedir?

Ücretsiz MüzeKart GNS başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 2023 ücretsiz MüzeKart GNS yaş sınırı nedir?

Ücretsiz Müze Kart başvurusunda bulunmak isteyenler yaş sınırı gibi detayları sorguluyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençler, Müzekart GNS bu yıl da ücretsiz olarak hizmetinizde. Genç Ne Sever Platformumuzla gönlünüzden geçenleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi. Ücretsiz Müze Kart'tan faydalanmak isteyen gençler başvuru detaylarını araştırıyorlar. İşte konuya ilişkin detaylar...

640x480 (2)

MÜZEKART GNS NEDİR, YAŞ SINIRI KAÇ?

Müzekart GNS; 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere “Genç Ne Sever” platformu tarafından hediye edilen, 300’den fazla müze ve ören yerini 13 Temmuz – 13 Ekim tarihleri arasında ziyaret edebilme imkanı sağlayan dijital bir karttır.

mzkrtgns

Gençler için hayata geçirilen Müzekart GNS platformu, tarihin ve kültürün kapılarını gençler için aralıyor.

ÜCRETSİZ MÜZEKART NASIL ALINIR?

Müzekart GNS için bu internet sitesi üzerinde bulunan "Kayıt Formu" (ad-soyad, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, telefon, e-posta adresi, şifre, fotoğraf) eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Paylaşılan bilgiler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden kontrol edilmektedir.

Sisteme girilen bilgilerin kontrolü sağlandıktan sonra katılımcı sisteme girdiği e-posta adresi üzerinden bilgilendirilecektir. Kayıt formu doldurulduktan sonra katılımcının e-posta adresine bilgilendirme ve yönlendirme amacıyla e-posta iletilecektir.

mz2

Aynı zamanda kaydınız başarılı mesajı görüntülenecektir. Katılımcı, Müzekart GNS dijital kartın kullanımı için ”Türkiye’nin Müzeleri” mobil uygulamasını akıllı telefonuna indirmeli ve muzekartgns.com adresi üzerinden doldurduğu formda belirttiği e-posta adresi ve şifre ile mobil uygulamaya giriş yapmalıdır. Bu madde içinde belirtilen tüm aşamalar, daha önce MÜZEKART sahibi olan veya MÜZEKART sahibi olmayan herkes için geçerlidir.

ÜCRETSİZ MÜZE KART BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem korkusu arsa fiyatlarını yükseltmişti! O ilde fiyatlar düştü...Deprem korkusu arsa fiyatlarını yükseltmişti! O ilde fiyatlar düştü...
Anahtar Kelimeler:
Osman Aşkın Bak müze kart müzekart müze kart nasıl alınır müze kart öğrenci müze kart ne kadar

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yerel halkla oturup alkol içti! 4.000 kişiye saldırıp yaraladı

Yerel halkla oturup alkol içti! 4.000 kişiye saldırıp yaraladı

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

5 yaşındaki oğlunu antidepresanla zehirledi! 64 yerinde morluklar...

5 yaşındaki oğlunu antidepresanla zehirledi! 64 yerinde morluklar...

Dünya bu animasyonu konuşuyor! Patlama anına yoğun ilgi gösterildi

Dünya bu animasyonu konuşuyor! Patlama anına yoğun ilgi gösterildi

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.