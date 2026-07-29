Ücrette en yüksek ve en düşük iller belli oldu: 1. sıra İstanbul ve Ankara değil

Sektörel ve bölgesel asgari ücret modeline dair çalışmalar yürütüldüğü ile ilgili iddialar sonrası sendikalardan tepki gelmişti. TÜRK-İŞ "Bölgesel asgari ücreti gündeme getirmek ya da bunu savunmak, işçiye de emekçiye de ülkeye de kötülüktür. Bölgesel asgari ücret, başta işçi ve emekçiler arasında olmak üzere tüm ülkede ayrışmalara neden olabilecek, gerilimleri artırabilecek ve toplumsal huzuru zedeleyebilecek son derece riskli bir öneridir" açıklamasını yapmıştı.

Habertürk'teki yazısında Ahmet Kıvanç, dünyadaki uygulamaların, bölgesel ve sektörel asgari ücretin genelde ulusal asgari ücretin üzerinde olduğunu gösterdiğini belirtirken dikkat çeken bir diğer noktanın da sektörel asgari ücretlerin sendikalarla yürütülen toplu pazarlıklarla belirlenmesi olduğunu aktardı.

ABD'de dahi eyaletlerin belirlediği asgari ücretin ulusal düzeyde belirlenen asgari ücretin altına inemediğini, bazı şehirlerde de eyalet için belirlenen asgari ücretin de üzerinde zorunlu asgari ücret belirlenebildiğini kaydetti. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde sektörel asgari ücretlerin ulusal asgari ücretin altında olmamak üzere genellikle toplu sözleşmelerle belirlendiğini vurgulayan Kıvanç, "Bir sektörde sendikalar ile işverenler arasında imzalanan toplu sözleşme, o sektördeki diğer iş yerlerine de teşmil ediliyor" dedi.

TÜRKİYE'DE ORTALAMA ÜCRETLER

Kıvanç, SGK'ya bildirilen prime esas kazançlara göre, 2025'te Türkiye'de işçiler için uygulanan ortalama brüt ücretin kamuda 75.327 TL, özel sektörde 50.194 TL, Türkiye genelinde de 53.565 TL olduğunu belirtirken 2025'te brüt asgari ücretin 26.005,50 TL uygulandığını, buna göre, işçilerin ortalama ücretinin Türkiye genelinde asgari ücretin 2,06 katı olurken, kamuda 2,90 katı, özel sektörde ise 2,09 katı olarak gerçekleştiğini aktardı.

EN DÜŞÜK HANGİ ŞEHİRDE?

Türkiye 2025 itibarıyla özel sektörde en düşük ortalama ücretin asgari ücretin yalnızca yüzde 16 üzerinde olmak üzere Mardin'de verildiğini belirten Kıvanç, Mardin'de işçilerin ortalama brüt ücretinin 30.074'te kaldığını, Mardin ile birlikte Bitlis, Giresun, Kars, Muş, Sinop, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman ve Şırnak’ta özel sektördeki işçilere ödenen ortalama ücretin asgari ücretin yüzde 10 ila yüzde 30 fazlası olduğunu kaydetti. Kıvanç, söz konusu 13 ilin, Türkiye’de ortalama ücretin en düşük olduğu iller arasında yer aldığını aktardı.

22 İLDE ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 40 – 50 FAZLASI

Diğer yandan Kıvanç, aralarında Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Edirne, Kahramanmaraş gibi illerin de olduğu 22 ilde özel sektördeki işçilerin ortalama ücretinin asgari ücretin yüzde 40 ile 50 fazlası olduğunu belirtti. Çorum, Erzincan, Erzurum, Hatay, Gaziantep, Yozgat ve Ardahan’da özel sektördeki ortalama ücretlerin asgari ücretin yüzde 50 ile 60 fazlası olarak gerçekleştiğini aktaran Kıvanç, sanayi bakımından Türkiye’nin önde gelen illerinden Gaziantep’te ortalama ücretin düşük olmasının dikkat çektiğini vurguladı.

Öte yandan Adana, Balıkesir, Kayseri, Konya, Kütahya, Muğla, Aksaray, Karaman ve Osmaniye’de özel sektör işçilerinin ortalama ücretinin asgari ücretin yüzde 60 ila 70 fazlası olarak gerçekleştiğini belirten Kıvanç, bu illerin tarım, sanayi ve turizmde ön plana çıktığına vurgu yaptı.

Kıvanç, Antalya, Çanakkale, Yalova ve Düzce’de ise özel sektör işçilerinin ortalama ücretinin asgari ücretin yüzde 70 ila 80 fazlası olduğunu belirtti.

EN YÜKSEK ÜCRET HANGİ İLDE?

Bolu, Mersin, Kırşehir ve Zonguldak’ta özel sektör işçilerinin ortalama ücretinin asgari ücretin yüzde 80 ila 90’ı olarak gerçekleştiğini kaydeden Kıvanç, Kırşehir’in sanayisi güçlü çoğu ili geride bırakmasının dikkat çektiğini aktardı.

Bursa, İzmir, Kırklareli, Manisa, Kırıkkale ve Karabük’te özel sektör işçilerinin ortalama ücretinin Türkiye ortalamasına yakın, asgari ücretin yüzde 90 ile 100 fazlası olduğunu kaydeden Kıvanç, diğer illere dair de bilgi verdi.

Kıvanç, asgari ücretin yüzde 100 ve daha fazlası olan illerin de Ankara, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ olduğunu belirtti. Kıvanç, Türkiye genelinde özel sektörün işçisine en yüksek ücret verdiği ilin asgari ücretin yüzde 154 fazlası ile Kocaeli olduğunu kaydeden Kıvanç, bu ili yüzde 130 fazla ile İstanbul'un, yüzde 124 ile Ankara'nın izlediğini aktardı.

Öte yandan Kıvanç, Kocaeli'de özel sektör işçilerinin ortalama ücretinin diğer illere göre açık ara yüksek olmasının, bu ilde sendikalaşma oranının yüksek olmasından kaynaklandığını vurgulayıp Kocaeli'nin sendikalı işçi oranının en yüksek olduğu il özelliğine sahip olduğunu kaydetti.