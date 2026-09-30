Ucuz benzin ve motorin almak için Bulgaristan'a geçiyorlar

Yunan basınında çıkan haberlerde, özellikle Serez, Drama ve Kilkis bölgelerinde yaşayan sürücülerin Promahonas Sınır Kapısı üzerinden Bulgaristan'a düzenli olarak geçerek araçlarına yakıt aldığı belirtildi.

BENZİN 56 SENT, MOTORİN 33 SENT DAHA UCUZ

Haberlerde, Bulgaristan'da kurşunsuz benzinin litre fiyatının Yunanistan'a kıyasla yaklaşık 56 sent, motorinin ise yaklaşık 33 sent daha ucuz olduğu aktarıldı.

Akaryakıt piyasası temsilcilerinin, rafinerilerin yeni fiyatlandırmasının fiyatlarda yaklaşık yüzde 2'lik ilave artışa yol açabileceğini öngördüğü bildirildi.

Yunanistan hükümetinin yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı yeni destek önlemleri üzerinde çalıştığı, ancak söz konusu önlemlerin henüz açıklanmadığı belirtildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır