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Ucuz kırmızı et satışı başladı! İşte alınabilecek yerler

08.04.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı et fiyatına geçtiğimiz gün yapılan yüzde 48’lik artışın ardından yeni zamların ilerleyen günlerde geleceği vatandaşın gündemindeyken Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Et ve Süt Kurumunun (ESK) 18 satış mağazasında ve Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin 150'sinde ucuz et satışının başladığını duyurdu.

Ucuz kırmızı et satışı başladı! İşte alınabilecek yerler

Gıda fiyatlarındaki artışlar vatandaşın gündeminde düşmüyor. Kırmızı et fiyatına geçtiğimiz gün yapılan yüzde 48’lik zammın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ramazana kadar ucuz etin vatandaşla buluşması için talimat vermişti. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkan'nın talimatıyla Ramazan ayı boyunca market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, önce Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde ucuz et satışının başladığını duyurdu.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye mevcut market ortalamalarının yüzde 15-20 altında Et ve Süt Kurumunun (ESK) 18 satış mağazasında ve Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin 150'sinde ucuz et satışı başladı." dedi.

TRT Haber Özel yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kirişci, ramazan ayında gıda konusunun öne çıktığını belirterek, salgında dünyada tedarik zincirinin bozulduğunu, emtia fiyatlarında anormal yükselişler olduğunu anlattı.

Enerji fiyatlarında da artış yaşandığını dile getiren Kirişci, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hububat başta olmak üzere yağlı tohumlarla ilgili dünya genelinde sıkıntı yaşanırken, Türkiye'nin bunu minimum etkilerle geçirmeye çalıştığını söyledi.

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Hiçbir dünya ülkesinin kendi kendine yeterli olmadığını vurgulayan Kirişci, şöyle konuştu:

"Bizim de ABD'ye sattığımız tarımsal ürünler var, bu da ABD'nin kendi kendine yetmediği anlamına gelmez. Bu ülkenin üreticisini, ürettiği ürünleri de görmezden gelmeyelim. Biz hububatla ilgili özellikle, Türkiye buğday ithal ediyor ama ithal ettiği buğdayın önemli bir kısmıyla un, bulgur ve makarna için dahilde işleme dediğimiz bir özel uygulamadan kaynaklı olarak ithal edilip içerde katma değerli hale getirilip ihracı söz konusu oluyor. Bazı ürünlerde arz açığı var. Mısırda 1-2 milyon ton, ayçiçeğinde yüzde 40'a yakın bir arz açığı var. İthal ettiğimiz ürünleri ülkemizde üretelim diyecek olursak mevcut 23 milyon hektar tarımsal arazilerimize yaklaşık 4,5 milyon hektar arazi ilave etmemiz gerekir. Bu hemen olabilecek bir şey değil. Tarımsal girdileri etkin ve verimli kullanmamız gerekir. Türkiye üretmiyor değil. Türkiye sebzede dünyada 4. meyvede 6. sırada. 'Türkiye üretmiyor' demek bu ülkenin üreticisine haksızlık olur. Her şartta üreten bir çiftçi var."

"ÜLKE OLARAK STRATEJİK ÜRÜNLERE ÖNCELİK VERMELİYİZ"

Vahit Kirişci, stratejik ürünlere öncelik verilmesi gerektiğini belirterek "Ülke olarak, un, yağ ve şekerin hammaddesi olan ürünleri üretiyor olmamız gerekiyor. Burada hububata, baklagillere, yem bitkilerine, yağlı tohumlara ve şekere önem vermemiz gerekiyor. Bitkisel üretimin karşı tarafında olan hayvansal üretim var. Et süt, yumurta, bunlar için yeme ihtiyacımız var. Et, süt, yumurtanın hammaddesi olan ürünleri karşılıyor olacağız. Her yıl nüfusu 1 milyon artan bir ülkeyiz. 2002'de 65 milyon olan ülke nüfusu şu anda 85 milyon, 5 milyon mülteci var. "Biz açız" dediğini duydunuz mu? Onlar da bu ülkenin ürettiğini tüketiyor. Bu ülke 75-100 milyon turisti ağırlayacak durumda." ifadelerini kullandı.

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AYÇİÇEKYAĞINDAKİ FİYAT ARTIŞI 'SPEKÜLATİF'

Ayçiçeği yağındaki fiyat artışının ve yaşananların spekülatif olduğunun altını çizen Kirişci, tarımsal girdilerde fiyat artışları olduğunu söyledi.

Türkiye'de bulunmayan bir ürün olmadığını, fiyatların yüksekliği ile ürünün bulunurluğu ve ürüne erişim arasında bir kopma söz konusu olmadığını dile getiren Bakan Kirişci, beside ve kesim yapılacak hayvan stoklarında bir problem olmadığının altını çizdi.

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