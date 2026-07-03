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Ucuz tatilde tuzak: 'İndirim alacağım derken parasından oluyor'

Yazlık ve villa kiralamada dolandırıcılığa dikkat çekildi. Online platformlarda dolandırıcıların sahte ilanlar verdiği, kullanıcıları yüksek komisyonu gerekçe göstererek ve indirim vaadiyle platform dışına çekip IBAN üzerinden ödeme aldıkları öğrenildi.

Ucuz tatilde tuzak: 'İndirim alacağım derken parasından oluyor'
Hande Dağ

Yaz sezonuyla beraber tatil planları yapan vatandaşlar için kritik bir dolandırıcılık uyarısı geldi. Online konaklama platformları üzerinden dolandırıcılıkların artış gösterdiği öğrenilirken özellikle dolandırıcıların villa, günlük ev veya yazlıklara yöneldiği aktarıldı. Bu doğrultuda online platformlar birebir kopyalanarak sahte ilanlarla tuzak kurulduğu ve vatandaşların binlerce liralık zarara uğratıldığı kaydedildi.

Ucuz tatilde tuzak: İndirim alacağım derken parasından oluyor 1

Sabah'ta yer alan habere göre; platformlar üzerinden ilan verilen yazlık veya villalarda komisyon ücretlerini gerekçe göstererek IBAN üzerinden ödeme talep eden dolandırıcılar, ücreti aldıktan sonra ortadan kayboluyor. Bu nedenle ucuz tatil hayalinde, vatandaşın elindeki tüm paradan olduğu belirtildi.

Ucuz tatilde tuzak: İndirim alacağım derken parasından oluyor 2

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Dolandırıcıların, kopya online platformlar üzerinden villa, günlük ev veya yazlıkları sahte ilanlarla 10-15 günlük ya da sezonluk kiraya çıkardığı, burada özellikle 5 yıldızlı puanlar, güzel yorumlar, profesyonel fotoğraflarla güven veren ilanlar oluşturdukları ve bu yolla vatandaşın ilgisini çektikleri kaydedildi. İlanı görenlerin de kiralama için sözde mülk sahibi olan dolandırıcıyla iletişime geçtiği aktarıldı.

Sonrasında dolandırıcıların vatandaşın sorularına profesyonel şekilde cevap verdiği, platform üzerinden de telefon numarası vererek vatandaşı platform dışına çıkardığı, telefondaki görüşmeyle de vatandaşta güven oluşturduğu vurgulandı.

Ucuz tatilde tuzak: İndirim alacağım derken parasından oluyor 3

KOMİSYON YERİNE İNDİRİM

Ardından dolandırıcıların, online platformların yüzde 20-30 komisyon bedeli kestiğini, bunun yerine yüzde 20-30 indirim yapabileceğini belirtip vatandaştan ödemeyi platform dışında yapmasını talep ettiği kaydedildi. Ödeme için de kişisel banka hesapları devreye sokulurken IBAN hesaplarına yapılan transferler sonrasında dolandırıcılar anında ortadan kaybolduğu belirtildi.

Dolandırıcıların bu süreçten sonra vatandaşın telefonlarını engellediği, hatta hattı kapattığı, eş zamanlı olarak da ilan platformlarındaki sahte ilanları kaldırdığı vurgulandı. Vatandaşın dolandırıldığını anlayıp platformu aradığında da böyle bir ilanın olmadığını ve platform üzerinden ödeme yapılmadığından destek sağlanamayacağını öğrendiği aktarıldı.

Söz konusu dolandırıcılık yönteminde güvenli sistem kullanılarak tüketicinin güvensiz alana yönlendirildiği, dolayısıyla platformun sağladığı güvenlik ağının tamamen ortadan kalktığı işaret edildi.

Ucuz tatilde tuzak: İndirim alacağım derken parasından oluyor 4

"İNDİRİM ALACAĞIM DERKEN VATANDAŞ TÜM PARASINDAN OLABİLİYOR"

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan'ın, online platformların dolandırıcılara da kapı araladığını söylediği aktarıldı. Akdoğan'ın "Eğer arada bir emlakçı yoksa ya da mülk sahibi ile tanışılmıyor, mülkü görme fırsatı olmuyor ve sadece internet üzerinden sezonluk kiralama yapılıyorsa ödemenin de platform üzerinden yapılması gerekiyor. Çünkü buradaki komisyon ücretinden kaçarken ya da yüzde 10-20 indirim alacağım derken vatandaş tüm parasından olabiliyor" dediği kaydedildi. Vatandaşların bu tür dolandırıcılık ihtimallerini dikkate alması gerektiğini vurgulayan Akdoğan'ın, mülk sahibinin tanınmadığı noktada asla IBAN ile ödeme yapılmamasını tavsiye ettiği belirtildi.

"İNDİRİM GİBİ CAZİP TEKLİFLERE KANMAYIN"

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü'nün de, platform dışı ödemelerin kullanılmaması ve şüpheli ilanların yetkili mercilere bildirilmesinin bu tür dolandırıcılıkların azaltılmasında en etkili korunma yöntemleri olduğunu söylediği aktarıldı. Güllü'nün, "Rezervasyon ve ödeme sadece resmi uygulama veya web sitesi üzerinden yapılmalı. İndirim gibi cazip tekliflere kanmayın. Ödemeleri kredi kartı ile ödeyin çünkü itiraz ve iade imkânı var" dediği kaydedildi. Diğer yandan dolandırılma halinde hemen bankayı aramayı öneren Güllü'nün, "Aynı zamanda savcılığa da suç duyurusu yapın. Yaptığınız ödeme miktarına göre 186 bin TL'nin altında ise doğrudan tüketici hakem heyetine, 186 bin TL ve üzeri ise arabuluculuk görüşmelerinden sonra tüketici mahkemesine başvurmalısınız" dediği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
indirim tatil Yaz tatili kiralama
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