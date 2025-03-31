Uganda'nın para birimi nedir? Uganda'nın para biriminin kodu ve sembolü

Uganda Cumhuriyeti sınırları içinde özerk bir krallık olan Buganda Krallığı bulunmaktadır. Buganda Krallığı, 19. yüzyılda başlayan Afrika Talanı ile Büyük Britanya egemenliği altına girmiştir. 1962 yılında Uganda bağımsızlığını elde edince ülke içinde kalmıştır. Bugün de özerk bir devlet olarak Uganda sınırları içinde varlığını sürdürmektedir.

Uganda'nın para birimi nedir?

Uganda ismi ülkenin güneydoğu tarafında yer alan ve özerk bir krallık olma özerkliği bulunan Buganda Krallığı’ndan gelir. Ülke coğrafyasının belirgin özelliklerinin başında gölleri gelir. Ayrıca derin ormanları ve savanaları da ülkeye has özellikler arasında yer alır. Güney tarafından Ekvator çizgisi geçer. En derin noktası ise Beyaz Nil Nehri yatağını oluşturur.

Ülkedeki en yüksek nokta ise 5.109 metre yükseklikteki Margherita Peak’tır. Uganda’nın iklimi genel olarak tropikal iklimdir. Ülke topraklarının genelinde 1000 metre ortalama bulunduğu için tropikal iklimin sebep olduğu sıcaklık hissedilmez ve genel olarak serin bir hava hakimdir.

En büyük şehri ve başkenti Kampala olan ülkede konuşulan resmi diller Svahilice ve İngilizce dilleridir. Cumhuriyet ile yönetilen Uganda 241.550 kilometrekarelik bir yüzölçümüne ve 53.365.026 civarı bir nüfusa sahiptir. Ülkenin resmi olarak kabul edilen ve dünya çapında geçerliliği bulunan para birimi ise Uganda şilini olarak kabul edilmiştir.

Uganda'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Para birimleri uluslararası standartlara göre üç haneli kodlarla kısaltılırlar. Bu üç haneli kodlar dünya genelinde geçerli kabul edilir ve çeşitli alanlarda, para piyasalarında, bazı ülkelerde döviz bürolarında bu üç haneli kodlar kullanılır.

Uganda resmi para birimi olarak Uganda şilini kullanır. Uganda şilininin Uluslararası Standartlar Teşkilatı’nın bir kolu olan ISO 4217 para birimi standardına göre Uganda şilinine ait resmi para birimi kodu UGX olarak belirlenmiştir. Bu üç haneli kod dünya genelinde tanınırdır. 1987’de başlayan yeni şilinlerin ardından USh olarak da simgelenir.