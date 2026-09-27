Ulaştırma Bakanlığı duyurdu! İstanbul'da ulaşım için yeni adımlar atılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da devam eden ulaşım yatırımları ve kentin raylı sistem ihtiyacına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda çalışmaların sürdüğünü belirterek, Çerkezköy-Kapıkule bölümünün önümüzdeki ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacağını söyledi.

“Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” kapsamında İstanbul Güngören'de çeşitli programlara katılan Uraloğlu, AK Parti Güngören İlçe Başkanlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu buluşmalar kapsamında il ve ilçeleri ziyaret ettiklerini, vatandaşlar ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bakanlık olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı kapsamında belirlediği hedeflerin hayata geçirilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirten Uraloğlu, özellikle Terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeleri ve sahadaki ihtiyaçları değerlendirdiklerini söyledi.

Uraloğlu, Terörsüz Türkiye sürecinin yalnızca Türkiye'de değil, bütün coğrafyada olumlu etkiler oluşturduğunu ifade etti. Türkiye'nin kısa ve orta vadeli hedeflerin yanı sıra uzun vadeli planlamalar yaptığını belirten Uraloğlu, bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki konuşmasına da değinen Uraloğlu, konuşmanın vicdan sahibi, dili, dini ve inancı ne olursa olsun birçok kişiyi duygulandırdığını dile getirdi. Uraloğlu, teşkilatlarla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yükünü bir nebze olsun paylaşmak ve vatandaşlara dokunmak için çalıştıklarını kaydetti.

SARIYER-KİLYOS TÜNELİ YIL SONUNDA AÇILACAK

İstanbul'daki ulaşım yatırımlarına ilişkin değerlendirmesinde şehir içi raylı sistem yatırımlarının ilgili belediyelerin sorumluluğunda olduğunu belirten Uraloğlu, buna karşın projelerin onaylanması ve fizibilitesine karar verilmesi gibi süreçlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yetkili olduğunu ifade etti.

Belediyelerin talep etmesi halinde, Cumhurbaşkanı'nın takdiriyle projelerin Bakanlık tarafından üstlenilebildiğini aktaran Uraloğlu, ulusal ağlar ile bu ağlara bağlantıların ise Bakanlık tarafından yapıldığını söyledi.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hatları ile Marmaray'ı Bakanlık olarak kendilerinin üstlendiğini hatırlatan Uraloğlu, İstanbul'da bugün yaklaşık 380 kilometrelik raylı sistem bulunduğunu belirtti. Bunun 160 kilometreden fazlasının Bakanlık tarafından hayata geçirildiğini, sistemin bir bölümünün Bakanlık, bir bölümünün ise belediye tarafından işletildiğini aktardı.

İstanbul'un toplamda 1000 kilometre metroya ihtiyaç duyduğunu belirten Uraloğlu, kent trafiğinin artık yalnızca yeryüzündeki lastik tekerlekli sistemlerle çözülemeyeceğini söyledi. Ulaşım alanında yapılması gereken yatırımların sürdürüleceğini ifade eden Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin devamının da bu kapsamda ele alındığını kaydetti.

Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin bu sene sonu itibarıyla açılacağını belirterek, söz konusu çalışmanın aslında Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğunu, ancak bölgede herhangi bir hareket olmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla projeyi Bakanlık olarak üstlendiklerini ve çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

İSTANBUL'A 600 KİLOMETRE DAHA METRO GEREKİYOR

Uraloğlu, devam edenlerle birlikte İstanbul'daki raylı sistem uzunluğunun 400 kilometre civarında olduğunu belirtti. Kentin mevcut ulaşım altyapısının geliştirilmesi için 600 kilometre daha metroya ihtiyaç bulunduğunu vurgulayan Uraloğlu, bu yatırımların İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanması gerektiğini ifade etti.

Bakanlığın kendisine düşen görevleri üstlendiğini belirten Uraloğlu, Ümraniye-Beykoz metro hattının da bu kapsamda Bakanlığın gündemine geldiğini söyledi. Projenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edildiğini ve Erdoğan'ın takdiriyle Bakanlığın sorumluluğuna alındığını aktardı.

Uraloğlu, Bakanlığın İstanbul'un metro ihtiyacına ilişkin tek taraflı olarak planlama yapma yetkisine sahip olmadığını ancak yerelden gelen taleplerin kesinlikle değerlendirildiğini belirtti. Bu kapsamda Bosna Bulvarı-Çamlıca Camisi-Ümraniye Spor Köyü'ne kadar devam eden metro hattının da Bakanlık tarafından tamamlanacağını söyledi.

HALKALI-KAPIKULE HATTINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'ndeki çalışmalara ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, Halkalı'dan Kapıkule'ye kadar uzanan yüksek hızlı tren hattının bulunduğunu belirtti.

Uraloğlu, hattın Çerkezköy-Kapıkule bölümünün önümüzdeki ay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacağını açıkladı. Halkalı-Çerkezköy bölümünün ise önümüzdeki sene açılmasının planlandığını belirten Uraloğlu, Bakanlığın hem kendi sorumluluğundaki çalışmalar hem de yerelden gelen talepler doğrultusunda İstanbul ve 81 il için her türlü işbirliğine açık olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır