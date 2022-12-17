Ulaştırma Bakanlığı personel alımı başvuruları nereden yapılır, şartları nelerdir? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 224 sözleşmeli personel alacak!

Ulaştırma Bakanlığı personel alımı başvuruları İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak yapılacak. Kuruma, Mühendis, güvenlik personeli, tekniker ve temizlik görevlisi olmak üzere 224 sözleşmeli personel alınacak. Peki, Ulaştırma Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? İşte Peki, Ulaştırma Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı...

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Ulaştırma Bakanlığı personel alımı başvuruları İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden yapılmaktadır.

Bakanlığa Mühendis, tekniker, güvenlik ve temizlik görevlisi pozisyonlarında personel alınacak.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Ulaştırma Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başvuruda bulunacak adayların, mezuniyet bilgileri ve KPSS sonuçları, YÖK ve ÖSYM sistemi üzerinden aktarılacak olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksik olan ya da bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında “Denklik Gösterir Belge” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü/barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalıdır) belgesini “Diğer

Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “belgeler” alanındaki ilgili alana pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Adaylar; sertifika, yeterlilik vb. belge istenilen sözleşmeli pozisyonlar için bilgi ve belgelerini pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Bir adet vesikalık fotoğraf. (Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir.)

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır."

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ulaştırma Bakanlığı personel alımı başvuruları 17 Aralık Cumartesi günü itibariyle başladı.

Başvuru süreci 31 Aralık'ta sona erecek.

Ulaştırma Bakanlığı personel alımı başvuruları, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak ve herkesin yalnızca 1 başvuru hakkı olacak.

