FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Uludağ İhracatçı Birliklerinin 2025 yılı ihracatı 43 milyar doları aştı

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) tarafından geçen yıl 43 milyar 288 milyon 486 bin dolar ihracat yapıldı.

Uludağ İhracatçı Birliklerinin 2025 yılı ihracatı 43 milyar doları aştı

UİB'den yapılan açıklamaya göre, birlik üyelerinin 2025 yılı dış satımı, önceki yıla göre yüzde 12,1'lik artışla 43 milyar 288 milyon 486 bin dolar oldu.

UİB bünyesinde en fazla dış satımı Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) yaptı. OİB'in geçen yılki ihracatı, 2024 yılına göre yüzde 13,8'lik artışla 36 milyar 781 milyon 73 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) 2025'te 1 milyar 222 milyon 55 bin dolar, Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) de 847 milyon 174 bin dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geçen yıl 189 milyon 37 bin, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) ise 290 milyon 745 bin dolarlık ihracat yaptı.

UİB üzerinden ihracat yapan diğer sektörlerin 2025 ihracatı ise 3 milyar 958 milyon 400 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, şunları kaydetti:

"2025 yılında küresel çapta yaşanan tüm zorluklara rağmen üreticilerimiz ve ihracatçılarımızın dirençli ve fedakarca çalışmalarıyla UİB, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan ikinci birliği olma özelliğini sürdürmüştür. Ayrıca UİB'in, Türkiye'nin genel ihracatı içindeki payı da yüzde 18,2 olmuştur. Başarılarla dolu yolculuğumuzda her zaman yanımızda olan değerli üretici ve ihracatçılarımıza teşekkür ediyoruz."Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
500 bin sosyal konutta 14 ilin kura tarihleri belli oldu500 bin sosyal konutta 14 ilin kura tarihleri belli oldu
Gaziantep'in ihracatı 2025'te yüzde 1,5 arttıGaziantep'in ihracatı 2025'te yüzde 1,5 arttı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İhracat otomotiv
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.