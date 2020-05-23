Üniversite mezunu genç iş bulamayınca kendi işinin patronu oldu

Çukurova Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 10 yıl önce mezun olan Selahattin Özen, iş bulamayınca 20 tavukla amatör olarak yumurta üretmeye başladı. İlerleyen zamanda işlerini geliştirerek şirket kuran Özen, 15 dönüm arsaya çiftlik inşa ettirdi. Bir süre sonra bölgenin en büyük yumurta üreticilerinden biri haline gelen Özen, günde 20 bin yumurta üretmeye başladı. Özen, tavuklarını yemlemek için mısır ve buğday ekimi de yaparak kazancını artırdı.

'HİÇBİR BANKADAN KREDİ ÇEKMEDİM'



Babasının çiftçi olması nedeniyle küçüklüğünden beri tarım ve ziraate ilgi gösterdiğini belirten Özen, şunları söyledi:

"İşsizlikten yakınacağıma bu şekilde emeğimle kazanmayı tercih ettim. Uzun süre inceleme ve araştırmalarda bulunup daha sonra bunları hayata geçirip emek harcadım. Hiçbir bankadan kredi de çekmedim, devletten destek de almadım. Tamamen kendi öz sermayemizle yaptığımız çalışmalar sonucu bugün emtia bedeli 15 milyon değerinde çiftliğimiz oldu. Yanımızda 4 aileyi çalıştırıyoruz, 12 kişiye ekmek veriyoruz. Ürünlerde de tamamen doğallıktan yanayız. Tüm yemler organik."