FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Üniversite mezunu genç iş bulamayınca kendi işinin patronu oldu

Üniversite mezunu genç iş bulamayınca kendi işinin patronu oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.05.2020 10:37 | Son Güncelleme

Adana'da, Çukurova Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra iş bulamayan Selahattin Özen (33), 10 yıl önce 20 tavukla başladığı yumurta üreticiliğini geliştirerek, kendi işini kurdu. Özen, günde 20 bin yumurta üretiyor.

Üniversite mezunu genç iş bulamayınca kendi işinin patronu oldu

Çukurova Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 10 yıl önce mezun olan Selahattin Özen, iş bulamayınca 20 tavukla amatör olarak yumurta üretmeye başladı. İlerleyen zamanda işlerini geliştirerek şirket kuran Özen, 15 dönüm arsaya çiftlik inşa ettirdi. Bir süre sonra bölgenin en büyük yumurta üreticilerinden biri haline gelen Özen, günde 20 bin yumurta üretmeye başladı. Özen, tavuklarını yemlemek için mısır ve buğday ekimi de yaparak kazancını artırdı.

'HİÇBİR BANKADAN KREDİ ÇEKMEDİM'

Babasının çiftçi olması nedeniyle küçüklüğünden beri tarım ve ziraate ilgi gösterdiğini belirten Özen, şunları söyledi:

"İşsizlikten yakınacağıma bu şekilde emeğimle kazanmayı tercih ettim. Uzun süre inceleme ve araştırmalarda bulunup daha sonra bunları hayata geçirip emek harcadım. Hiçbir bankadan kredi de çekmedim, devletten destek de almadım. Tamamen kendi öz sermayemizle yaptığımız çalışmalar sonucu bugün emtia bedeli 15 milyon değerinde çiftliğimiz oldu. Yanımızda 4 aileyi çalıştırıyoruz, 12 kişiye ekmek veriyoruz. Ürünlerde de tamamen doğallıktan yanayız. Tüm yemler organik."

HEDEF 250 BİN YUMURTA

Çiftlikteki tavukların bakım, temizlik ihtiyaçlarıyla da yakından ilgilendiğini dile getiren Özen, sıcak havalar nedeniyle de dev soğutucu fan yatırımı yaptığını anlattı. Yıl sonunda günlük en az 250 bin adet yumurta üretmeyi hedeflediğini kaydeden Özen, "Onları kucağıma alır, konuşurum. Günün nasıl geçtiğini anlayamıyorum. Yumurtaları düzenli olarak toplayarak, haftanın iki günü marketlere satıyorum. Hayvan sevgisiyle çıktığım bu yolda, ilk başta yöremde sonra ülkemizde önemli bir üretici olmak istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise... İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise...
Binlerce işçiyi işten çıkaracakBinlerce işçiyi işten çıkaracak
İşsiz kalanlara devletten maaş desteği müjdesi!İşsiz kalanlara devletten maaş desteği müjdesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan sabaha karşı paylaşım: Yakında...

Bakan Koca'dan sabaha karşı paylaşım: Yakında...

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Kamuda mesai saatleri düzenlemesi

Kamuda mesai saatleri düzenlemesi

Alışveriş yapacaklar dikkat! 4 günlük sokağa çıkma yasağında hangi dükkânlar açık olacak?

Alışveriş yapacaklar dikkat! 4 günlük sokağa çıkma yasağında hangi dükkânlar açık olacak?

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

YHT seferleri 28 Mayıs'ta başlıyor

YHT seferleri 28 Mayıs'ta başlıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İşte yıl sonu dolar beklentisi

İşte yıl sonu dolar beklentisi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Devlet vatandaşlara bayram harçlığı verecek mi?

Devlet vatandaşlara bayram harçlığı verecek mi?

İlkokul mezunu bile 4302 TL maaş alıyor!

İlkokul mezunu bile 4302 TL maaş alıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Selçuk'tan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasıyla ilgili açıklama

Destek 2 milyarı geçti

Türkiye, dünya turizm gelirlerinde 2 basamak yükseldi

Gelir yükseldi! 34,5 milyar dolar...

YHT seferleri 28 Mayıs'ta başlıyor

YHT seferleri 28 Mayıs'ta başlıyor

Nissan 20 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

Binlerce işçiyi işten çıkaracak

Ramazan Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

ABD'li milyarderler korona krizinde servetine servet kattı

ABD'li milyarderler korona krizinde servetine servet kattı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.