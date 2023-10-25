VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI 2023: Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman, ÖTV ve KDV'siz telefon şartları neler? Karar Resmi Gazete'de!

Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Konuya ilişkin karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Birçok üniversite öğrencisi arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı ne zaman? Öğrencilere ÖTV ve KDV'siz telefon şartları neler? İşte Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar...

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN?

Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan açıklamaya göre; bahsi geçen karar ile nihai satış fiyatı 9 bin 500 TL'yi aşmayan telefonlar ve bilgisayarlar elektronik ortamda düzenlenen fatura ile yapılan satın alımlarında kullanılabilecek.

12 AY BOYUNCA ÜCRETSİZ İNTERNET

Söz konusu öğrenciler için sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz, aylık en fazla 10 GB olacak şekilde yıllık 120 GB olacak.

ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI

Her öğrencinin bir defaya mahsus olmak üzere kullanabileceği teknolojik cihaz destek tutarı toplamı en fazla 5 bin 500 TL olacak.

Bu kapsamda edinilen mobil telefon cihazları, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az 2 tam yıl süre ile sadece destekten yararlanan tarafından kullanılabilecek. Cihazların 2 yıl içinde satılması veya başka bir kullanıcı tarafından kullanıldığının tespit edilmesi halinde; destek ödemesinin yapıldığı tarihten itibaren belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte destekten yararlanandan geri alınacak.





