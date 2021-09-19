Üniversiteli gençler dikkat! Başvuranın anında hesabına yatıyor: Aylık 4.000 lira!

Milyonlarca öğrenci üniversitelere giriş hakkı kazandı. Üniversite macerası başladı. Öğrencilerin merak ettiği husus ise üniversite burs müracaatı nasıl yapılır oldu. Peki; burs veren kurumlar hangileri? İşte üniversite öğrencilerinin burs alma yolları! Üniversite öğrencisi yüz binleri kapsıyor. Burs imkanı. Başarılı üniversite öğrencilerine kamu kuruluşları, vakıflar ve şirketler, aylık 320 lira ile 4 bin lira arasında bursun yolunu açtı. İşte üniversite öğrencilerini burs veren kuruluşların listesi...

ÜNİVERSİTELİLERE FARKLI KURUMLARDAN BURS İMKANI!

KYK KREDİSİ VE BURSU:



Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) hem kredi hem de karşılıksız burs veriyor. Başvurular e-Devlet'ten yapılacak. Bu sene 650 lira olarak yapılan bursun yükselmesi bekleniyor. Başvuru tarihi de önümüzdeki zamanlarda duyurulacak.

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI:



Lisans ve ön lisans bölümlerindeki öğrencilere açık olan burs amacıyla müracaatlar 20 Eylül'de sona eriyor.

Anne ya da babası öğretmen olanlar amacıyla 400 lira burs yayınlayan vakıf, Trendyol TOG Eğitim Bursu kapsamında da Boğaziçi, Bilkent, İstanbul Teknik, Koç, Orta Doğu Teknik, Sabancı üniversitelerinde okuyanlara 9 ay süresince aylık bin 500 lira burs verecek.

ANADOLU VAKFI:



Maddi desteği gereksinim duyan öğrencilere burs veriyor. Burstan yararlanmak amacıyla devlet okullarına ya da yüzde 100 burslu olarak vakıf üniversitelerinin lisans programlarına kayıtlı olmak gerekiyor. Yılda 9 ay süresince aylık olarak veriliyor. Son müracaat tarihi 30 Eylül.

KADIN VE DEMOKRASİ VAKFI (KADEM):



Başarılı ve parasal desteğe gereksinimi olan öğrencilere burs veriyor. 9 ay süre ile aylık bin lira olarak verdiği lisans bursu amacıyla son müracaat tarihi 30 Eylül.

