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Üniversitelilere 13 bin 750 TL burs desteği! Başvurular Eylül'de başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, stratejik alanlarda eğitim alacak 300 üniversite öğrencisine eğitimleri boyunca aylık 13 bin 750 TL burs desteği sağlayacak.

Üniversitelilere 13 bin 750 TL burs desteği! Başvurular Eylül'de başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji ve ilgili stratejik alanlarda kariyer hedefleyen üniversite öğrencileri için yeni bir destek programını hayata geçirdi. Bakanlık tarafından başlatılan ilk destek programı kapsamında, 2025 veya 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ilk 100 bine giren 300 lisans öğrencisine eğitimleri boyunca aylık 13 bin 750 lira burs sağlanacak.

Program kapsamında öğrencilere yalnızca maddi destek değil, aynı zamanda akademik danışmanlık desteği de sunulacak. Destekler; enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi Türkiye açısından stratejik öneme sahip alanlarda eğitim alan öğrencileri kapsayacak.

Üniversitelilere 13 bin 750 TL burs desteği! Başvurular Eylül de başlıyor 1

TENMAK LİSANS BURSU İÇİN BAŞVURU TAKVİMİ BELLİ OLDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bakanlığın ilgili kuruluşu Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından yürütülecek Araştırma Burs Programları’nın başlatılacağını daha önce duyurmuştu. Başarı ve araştırma olmak üzere iki farklı kategoride hazırlanan program, lisans seviyesinden doktora sonrası döneme kadar gençlere çeşitli imkanlar sunacak.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından TENMAK Araştırma Burs Programları’nın ilk duyurusunu yapan Bakan Bayraktar, gençlere üniversite eğitimlerinin ilk döneminden itibaren destek olacaklarını belirtti.

Bayraktar yaptığı açıklamada, “2026 YKS sonuçlarının gençlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Emek veren, hayallerinin peşinden kararlılıkla yürüyen tüm gençlerimizi yürekten tebrik ediyor, üniversite hayatlarında başarılar diliyorum. Bu vesileyle gençlerimizi üniversite eğitimlerinin ilk gününden itibaren destekleyeceğimiz TENMAK Lisans Bursu Programı çağrımızı başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Üniversitelilere 13 bin 750 TL burs desteği! Başvurular Eylül de başlıyor 2

300 ÖĞRENCİYE AYLIK 13 BİN 750 LİRA BAŞARI BURSU

Program kapsamında enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi alanlarda lisans eğitimine başlayacak öğrenciler desteklenecek. 2025 veya 2026 YKS başarı sıralamasına göre yerleşen 300 öğrenciye, eğitim süreleri boyunca aylık 13 bin 750 TL başarı bursu verilecek.

Bakan Bayraktar, bilim üreten ve teknoloji geliştiren gençlerin her zaman yanında olacaklarını belirterek, “Türkiye Yüzyılı’nı, sizlerin bilgi, emeği ve başarılarıyla birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Başvuruların 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacağını açıklayan Bayraktar, adayların başvuru sürecinde TENMAK’ın internet sistemi üzerinden işlem yapabileceğini bildirdi.

Üniversitelilere 13 bin 750 TL burs desteği! Başvurular Eylül de başlıyor 3

27 LİSANS PROGRAMINDAN ÖĞRENCİLER BAŞVURABİLECEK

TENMAK Lisans Bursu Programı’na, 2025 veya 2026 YKS’de ilk 100 bin başarı sıralamasında yer alan ve TENMAK tarafından belirlenen 27 lisans programından birine yerleşen öğrenciler başvurabilecek.

Başvurular, 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında TENMAK Destek Sistemi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Adaylar başvuru işlemleri için “https://girisimci.tenmak.gov.tr/burs” adresini kullanacak.

Başvuru sırasında öğrencilerden lisans kayıt belgesi ile YKS başarı sıralamasını gösteren belge istenecek. Burs almaya hak kazanacak öğrenciler, şartları sağlayan adaylar arasından her lisans programı için belirlenen kontenjanlara göre belirlenecek.

Değerlendirmelerde öğrencilerin yerleştikleri programdaki YKS başarı sıralamaları dikkate alınacak. Bu nedenle burs hakkı kazanan adayların başarı sıralamaları, ilgili lisans programına ayrılan kontenjanlara göre değişiklik gösterebilecek. Her programa ayrılan burs kontenjanları ile değerlendirme kriterleri başvuru ilanında paylaşılacak.

Üniversitelilere 13 bin 750 TL burs desteği! Başvurular Eylül de başlıyor 4

STRATEJİK ALANLARDA NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI HEDEFLENİYOR

Programla birlikte başarılı öğrencilerin üniversite eğitimlerinin ilk yılından itibaren araştırma ekosistemine dahil edilmesi amaçlanıyor. Enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi kritik alanlarda uzman insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Bilim ve teknoloji alanlarında kariyer yapmak isteyen gençleri teşvik edecek programın, Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin güçlendirilmesine de katkı sunması bekleniyor.

Program kapsamında burs alan her öğrenciye alanında uzman danışmanlar atanacak. Böylece öğrenciler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının faaliyet alanlarında kariyer fırsatları konusunda da desteklenecek.

TENMAK Lisans Bursu Programı’nın kapsamının gelecek yıllarda genişletilmesi ve lisans 3 ve 4’üncü sınıf öğrencileri ile sonrası dönemler için de yeni burs çağrılarının açılması planlanıyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı burs öğrenci üniversite alparslan bayraktar
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