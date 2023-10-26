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Üniversitelilere vergisiz cep telefonunda ‘şifre’ detayı! Taksit yasağı bulunuyordu: 1 Kasım’dan itibaren başlıyor

26.10.2023 11:17 | Son Güncelleme:
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7 milyona yakın üniversite öğrencisi teknolojik cihaz ve internet desteğini 1 Kasım'dan itibaren almaya başlayacak. Ürünün fiyatı 9.500 lirayı geçmeyecek, ikinci el cihazlar ise kapsam dışında olacak. Gencızbız portalı üzerinden kendilerine tanımlanan şifreyi alan üniversite öğrencileri, bu şifre ile online mağazalar ya da fiziki teknoloji mağazalarından destek kapsamındaki telefon ya da bilgisayarları satın alabilecekler.

Üniversitelilere vergisiz cep telefonunda ‘şifre’ detayı! Taksit yasağı bulunuyordu: 1 Kasım’dan itibaren başlıyor

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği teknolojik cihaz ve internet desteğinin detayları netleşti. Yaklaşık 7 milyon üniversite öğrencisi 1 Kasım itibarıyla destekten faydalanmaya başlayabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine yönelik detaylar da belli oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre, örgün eğitimde okuyan 7 milyona yakın üniversite öğrencisinin faydalanabileceği destek ile fiyatı 9 bin 500 TL'ye kadar olan cep telefonu veya tablet vergisiz olarak satın alınabilecek. Gençlere verilecek teknoloji desteği ve 10 gigabayt ücretsiz internete ilişkin merak edilen soruların cevapları şu şekilde:

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Teknolojik cihaz desteğinden kimler faydalanabilecek?

Satın alma tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı üniversite öğrencilerinin her biri, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteğinden faydalanabilecek.

Açıköğretim ya da ilk ve orta öğretim düzeyindeki öğrenciler destekten faydalanabilecek mi?

Hayır. Destekten yalnızca örgün eğitimdeki yükseköğretim öğrencileri faydalanabilecek.

Destek miktarı ne kadar olacak?

Söz konusu destek, nihai satış fiyatı 9 bin 500 TL'yi aşmayan mobil cihazlar ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen fatura ile yapılan satın alımlarında kullanılacak. Her öğrencinin bir defaya mahsus olmak üzere kullanabileceği teknolojik cihaz destek tutarı toplamı en fazla 5 bin 500 TL olacak.

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Telefon ya da bilgisayar nasıl alınabilecek?

Destekten faydalanabilecek öğrencilere birer şifre tanımlanacak. Bu şifrenin tanımlanmasına ilişkin yöntem Gençlik Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı arasında çalışılmaya devam edilirken, edinilen bilgiye göre şifreler Gençlik Bakanlığı'na ait "Gencizbiz" portalı üzerinden öğrencilere ulaştırılacak. Portala E-devlet şifresi ile giriş yapılabiliyor.

İkinci el cihazlar destek kapsamında mı?

Hayır, ikinci el cihazlar destek kapsamı dışında tutulacak.

Şifre aldıktan sonra satın alma işlemi nasıl gerçekleştirilecek?

Gencızbız portalı üzerinden kendilerine tanımlanan şifreyi alan üniversite öğrencileri, bu şifre ile online mağazalar ya da fiziki teknoloji mağazalarından destek kapsamındaki telefon ya da bilgisayarları satın alabilecekler. Satın alma esnasında ücreti vergi dahil olarak ödeyecek olan öğrenciler daha sonradan vergi iadelerini geri alacaklar.

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Telefon satın alımında taksit olacak mı?

Kredi kartıyla telefon satın alımlarında taksit yasağı bulunuyor. Yani öğrencilerin nakit ya da kredi kartına tek çekim olarak telefonları almaları gerekecek. Ancak e-ticaret platformu Hepsiburada öğrencilere özel Hepsiburada Limiti tanımlayarak cep telefonlarında 12 ay, bilgisayarlarda ise 9 ay taksitli ödeme imkânı sağlayan tek platform olarak öğrencilerin cebini rahatlatacak.

Vergisiz olarak alınabilecek telefon marka ve modelleri hangileri?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'de üretim yapan 13 yerli ve yabancı markanın vergi desteğinden faydalandırılacağını açıkladı. Bu markalardan 40'tan fazla modelde telefon alınabileceği belirtilirken, fiyatı 9.500 TL'ye kadar olan ve vergisiz olarak alınabilecek bazı marka ve modeller şu şekilde: Samsung: A04, A13, A14, A23, A24, M13, M14, M23, M33; Xiaomı (Redmi): 12C, 10, 12, Note 12; General Mobile: GM 22 S, GM 22 Pro, GM 23, GM 23 SE, GM 24 Pro; Reeder: S23 pro max; Omix: X3, X5, X400, X600, X700; Casper (Via): Via M30, Via M30 Plus, Via X30 Plus, Via X30, Via M35, Via F30, F30 Plus.


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