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Ünlü banka Odeabank satıldı!

28.03.2025 14:12
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Türkiye'de 2001 yılında bankacılık sektörüne adım atan Odeabank 14 yıl sonra el değiştirdi. Rekabet Kurulu'nun onay vermesinin ardından Odeabank, Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ) tarafından satın alındı.

Ünlü banka Odeabank satıldı!

ADQ, Odeabank'ın sermayesinin yüzde 96'sını satın almak için Bank Audi liderliğindeki konsorsiyumla anlaşmıştı. Taraflar arasında yapılan anlaşmanın ardından sürecin tamamlanması için onay bekleniyordu. Odeabank'ın Abu Dabi merkezli yatırım ve holding şirketi ADQ'ya satışına onay çıktı.

REKABET KURULU ONAY VERDİ

Rekabet Kurulu, Odeabank'ın tek kontrolünün ADQ Financial Services LLC aracılığıyla nihai olarak Abu Dhabi Developmental Holding Company P.J.S.C. tarafından devralınması işlemine izin verdi.

ODEABANK 2012'DE FAALİYETE BAŞLADI

Beyrut merkezli Bank Audi'nin Türkiye'deki yüzde 100 iştiraki olan Odeabank 28 Ekim 2011'de Türkiye'de mevduat bankası olarak kurulma iznini aldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından 2 Ekim 2012 tarihinde faaliyet izni onaylanan Odeabank 533 milyon 520 bin TL ödenmiş sermayesi ile faaliyete başladı.

Ülke genelinde 15 şehirde 41 şubesi bulunan Odebank'ta yaklaşık 1300 kişi çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
banka rekabet kurulu
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