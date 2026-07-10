Ünlü bankadan çalışanlara 'tahmin' sınırlaması

ABD'nin önde gelen bankalarından Goldman Sachs, çalışanlarına tahmin piyasası sınırlaması getirdi.

İngiliz Financial Times gazetesinin konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Wall Street bankası, çalışanlarını söz konusu politika hakkında şirket içi bir notla bilgilendirdi. Notta, kuralların birden fazla kez ihlal edilmesinin işten çıkarılmayla sonuçlanabileceği uyarısında bulunuldu.

Goldman Sachs konuya ilişkin yorum yapmadı.

Yoğun şekilde düzenlemeye tabi olan Goldman Sachs gibi finans kuruluşları, çalışanlarının piyasaları etkileyebilecek önemli ve kamuya açık olmayan bilgilere erişebilmesi nedeniyle yapabilecekleri işlemlere sıkı sınırlamalar getiriyor.

TAHMİN PİYASASI HIZLA BÜYÜYOR

Kalshi ve Polymarket gibi gelişmekte olan tahmin piyasası platformları ise bu uyum politikaları açısından yeni zorluklar oluşturuyor.

Söz konusu platformlar, seçimlerden faiz oranlarına, dünya gündemindeki gelişmelerden S&P 500 endeksinin belirli bir tarihte ulaşacağı seviyeye kadar birçok konuda işlem yapılmasına imkan sağlamasıyla hızla büyüdü.

Financial Times'ın daha önce yayımladığı habere göre Kalshi, yaklaşık 40 milyar dolarlık değerleme üzerinden yatırım almak için görüşmeler yürütüyor.

ÖNCEDEN BİLGİ SAHİBİ OLUNAN İŞLEMLER İNCELEME KONUSU OLDU

Tahmin piyasaları, bazı kişilerin gerçekleşecek olaylara ilişkin önceden sahip oldukları bilgiler üzerinden işlem yaptığına yönelik iddialar nedeniyle de incelemelere konu oldu.

Nobel Barış Ödülü organizatörleri, ödülü kazanan Venezuelalı siyasi lider üzerine sonuç açıklanmadan önce çok sayıda başarılı işlem yapılmasının ardından olası bir bilgi sızıntısını incelemişti.

Bir başka olayda, Venezuela lideri Nicolás Maduro'yu yakalamaya yönelik operasyon hakkında önceden bilgi sahibi olduğu belirtilen bir ABD özel kuvvetler askerinin, Polymarket üzerinden söz konusu gelişme üzerine bahis yaptığı öne sürülmüştü.

Financial Times ayrıca, ABD'nin bu yıl İran'a yönelik ilk saldırısından önceki günlerde 12 şüpheli hesap tarafından gerçekleştirilen, zamanlaması ve büyüklüğü dikkat çeken işlemlerin yüz binlerce dolar kazanç sağladığını daha önce bildirmişti.

Tahmin piyasası şirketleri gelirlerinin büyük bölümünü spor bahislerinden elde ederken, finansal hizmetler alanındaki faaliyetlerini de genişletmeye çalışıyor. Kalshi bu kapsamda blok işlem operasyonlarını geliştiriyor.