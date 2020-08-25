Ünlü bankadan çarpıcı altın yorumu: Altın hala ucuz! Altın alınır mı? Altın fiyatları yükselecek mi?

Altın fiyatları üzerindeki hareketlilik düğün sezonu nedeniyle altın almak isteyen vatandaşları ve altına yatırım yapmak isteyenleri meraklandırıyor. Bu nedenle sık sık altın almak mantıklı mı sorusuna yanıt aranıyor. Son olarak PIMCO emtia portföy yöneticisi tarafından altının rallisinin henüz sona ermediğine ve bu değerli metalin halen ucuz olduğuna dair bir yorum geldi. Vatandaşların merak ettiği altın ucuzlar mı sorusuna yanıt olabilecek bazı değerlendirmelerde bulunan PIMCO, altındaki mevcut seviyelerin pahalı olmadığını belirtti. Rallinin henüz tamamlanmadığına dair görüşlerin paylaşıldığı değerlendirmede reel faizlerin düşük kalması ile beraber kazanç artırmak adına alan bulunduğu yorumu yapıldı. Peki, altın yükselecek mi? Altın ne zaman alınır? İşte PIMCO altın yorumu...

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

PIMCO emtia portföy yöneticisi Nicholas Johnson tarafından yapılan değerlendirmede fiyatlardaki yükselişe karşılık altının halen cazip biçimde değerli olduğunu düşündükleri belirtildi. Altın düşüyor mu ile ilgili olarak tarihi düşük reel faizler bağlamında bakıldığında ucuz bile denebileceği yönünde görüşler kaydedildi. Koronavirüs salgını döneminde vatandaşlar tarafından sıklıkla altın fiyatları artacak mı sorusu soruluyor. Pandemi sebebiyle yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesine bağlı olarak altın ay başında 2 bin dolar seviyelerini aşarak rekora ulaşmıştı.