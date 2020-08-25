Ünlü bankadan çarpıcı altın yorumu: Altın hala ucuz! Altın alınır mı? Altın fiyatları yükselecek mi?

Altın fiyatları üzerindeki hareketlilik düğün sezonu nedeniyle altın almak isteyen vatandaşları ve altına yatırım yapmak isteyenleri meraklandırıyor. Bu nedenle sık sık altın almak mantıklı mı sorusuna yanıt aranıyor. Son olarak PIMCO emtia portföy yöneticisi tarafından altının rallisinin henüz sona ermediğine ve bu değerli metalin halen ucuz olduğuna dair bir yorum geldi. Vatandaşların merak ettiği altın ucuzlar mı sorusuna yanıt olabilecek bazı değerlendirmelerde bulunan PIMCO, altındaki mevcut seviyelerin pahalı olmadığını belirtti. Rallinin henüz tamamlanmadığına dair görüşlerin paylaşıldığı değerlendirmede reel faizlerin düşük kalması ile beraber kazanç artırmak adına alan bulunduğu yorumu yapıldı. Peki, altın yükselecek mi? Altın ne zaman alınır? İşte PIMCO altın yorumu...
PIMCO emtia portföy yöneticisi Nicholas Johnson tarafından yapılan değerlendirmede fiyatlardaki yükselişe karşılık altının halen cazip biçimde değerli olduğunu düşündükleri belirtildi. Altın düşüyor mu ile ilgili olarak tarihi düşük reel faizler bağlamında bakıldığında ucuz bile denebileceği yönünde görüşler kaydedildi. Koronavirüs salgını döneminde vatandaşlar tarafından sıklıkla altın fiyatları artacak mı sorusu soruluyor. Pandemi sebebiyle yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesine bağlı olarak altın ay başında 2 bin dolar seviyelerini aşarak rekora ulaşmıştı.
PIMCO emtia portföy yöneticisi Nicholas Johnson, paylaştığı blog yazısında, kendi baz senaryolarının faizlerin göreceli şekilde bant içerisinde kalacağı olduğunu belirtti. Değerlendirmelerinde altın fiyatları artar mı yoksa altın fiyatları düşer mi konularına da değinen Johnson, altının yönüne dair öngördükleri potansiyeli yorumladı. Altın fiyatları yükselir mi noktasında Johnson; mevcut görünüm ile altın ilgisinin reel faize göre düzeltilmiş altın fiyatını yukarı çekecek yönündeki görüşlerinin altının halen daha yukarı yönlü potansiyeli bulunduğunu gösterdiği yönündeki yorumlarını belirtti. Vatandaşlar altın fiyatları düşecek mi sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.
Altın fiyatları ile alakalı görüşler; Amerika Birleşik Devletleri’ndeki virüs tedavisi ile ilgili açıklamaların ve Pimco altın değerlendirmesinin ardından yükseliş olduğu yönünde. İki günlük düşüş sonrası altın fiyatları ne kadar sorusu da cevap bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde deneysel tedavinin Kovid-19 hastaları üzerinde yararlı olduğu ile alakalı açıklamalardan geri adım atılması ve Pimco’nun yukarı yönlü beklentilerinin devam ettiğini kaydetmesiyle beraber yükseliş görüldü. Yaşanan gelişmeler ışığında yatırımcılar ve altın almak isteyen vatandaşlar altın ne zaman almak gerekir sorusunun yanıtını araştırıyor.
Merak edilen altın ne olur sorusunun yanı sıra altının güncel işlem seviyesi de araştırılıyor. Spot piyasada ons altın 1,930 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Altın ne olacak konusunda farklı uzmanlardan farklı beklenti ve açıklamalar gelirken altının bu sene %27 civarında değer kazandığı kaydediliyor. Altın yükselir mi noktasında altının öngörülen fiyatına dair PIMCO emtia portföy yöneticisi Nicholas Johnson tarafından net bir fiyat hedefi verilmiyor. Buna karşılık Goldman Sachs Group Inc., altın düşer mi yoksa yükselir mi konusunda altın fiyatına dair hedefini belirtmişti. Bir süredir yükseliş beklentisi içerisinde olan Goldman Sachs Group Inc. ons altın fiyatı ile ilgili olarak 2,300 dolar seviyesindeki beklentilerini dile getirmişti. Şimdi, altın düşecek mi yoksa yükselecek mi ile ilgili olarak araştırmalar yapılmaya devam ediliyor ve yaşanacak gelişmeler takip ediliyor.
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