Ünlü bebek markasının ürünü toplatılıyor! Raflardan bir tane bile kalmayacak, öyle bir risk bulundu ki...

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi ile Ticaret Bakanlığı piyasada bulunan ürünleri iflaşıyor. Kırtasiye ürünlerinden, giyim markalarına, çocuk oyuncaklarına kadar pek çok ürün listeye girerken ünlü markaların da yer alması dikkat çekiyor.

BAKANLIK DENETİMLERİNE DEVAM EDİYOR!

Teknoloji ürünlerinin de girdiği listede pek çok marka yer alırken Bakanlık sahada denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Oda kokularından, deterjanlara kadar bazı ürünler denetlendikten sonra piyasadan toplatılıp arzı yasaklanıyor.

HELLO BABY MARKALI ÇANTA TOPLATILIYOR

Son olarak ise Ebebek firmasına ait Hello Baby markalı çocuk peluş çantasının piyasadan toplatılıp piyasa arzının yasaklanmasına karar verildi. Ürünün toplatılmasının gerekçesi olarak ise, "Boğulma (Ağız Ve Burunun Dışından Solunum Yolunun Tıkanması)" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık güvensizlik nedeni olarak şu ifadeleri kullandı:



"Oyuncak Güvenliği -Mekanik Ve Fiziksel Özellikler (Ts En 71-1) Kapsamında Yapılan Testler Sonucunda, Küçük Parça Oluştuğundan 3 Yaş Altı Çocuklar İçin Boğulma Tehlikesi İçermektedir."