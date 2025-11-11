Ünlü çay markasında gıda boyası tespit edildi! Bakanlık tek tek ifşaladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları açıklamaya devam ediyor.

Bakanlığın sitesinde taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

LİSTEYE 3 YENİ ÜRÜN EKLENDİ

Son olarak Bakanlığın yayınladığı listeye biri sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 3 yeni ürün daha eklendi.

Şentek Organizasyon Tekstil İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Xoft İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Jetplus Maximum Performance marka macunda sağlığı tehlikeye düşürecek ilaç etken maddesi tespit edildiği bildirildi.

Bakanlığın son güncellediği listede İstanbul'da Adnan Akın-Öz Akçay Gıda Pazarlama firmasına ait Öz Akçay Altın Yaprak siyah çayda ve yine aynı firmaya ait Öz Akçay marka filiz siyah çayda da gıda boyası tespit edildi.