Ünlü CEO, Marentech Expo için Türkiye’ye geliyor

Temiz enerji üretiminde önemli avantajlara sahip ülkemiz, MARENTECH EXPO ile sektörün Türkiye’deki tek buluşma noktası olacak. 26-28 Ekim tarihleri arasında Fuar İzmir’de kapılarını açacak açılışa, sektörün en önemli isimlerinden WindEurope CEO’su Giles Dickson da katılacak.

Rüzgar enerji santrali kurulu gücü olarak Avrupa'da 7'inci, dünyada ise 13'üncü sırada bulunan Türkiye, Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi tarafından, en yüksek deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyeline sahip 4 ülke arasında yer alıyor.

MAVİ VATANIN TEK BULUŞMA NOKTASI

İhtisas fuarları konusunda önemli bir yer edinen BİFAŞ tarafından gerçekleştirilecek fuar, Türkiye’nin ve bölgenin deniz üstü rüzgar enerji sektörüne ev sahipliği yapan İzmir’de gerçekleşmesinin de özel bir önemi bulunuyor.

Fuar hakkında konuşan BİFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural “Marentech Expo için İzmir’i seçmemizdeki etkenlerden biri enerji

sektörünün İzmir’i, ülkemizin yenilebilir enerji başkenti olarak benimsemesidir.

Fuarımızın rüzgar türbin tedarikçileri, türbin temel tedarikçileri, güneş panelleri, dalga enerji ekipman tedarikçilerine kadar 300'ün üzerinde üretici firma, doğru alıcı ve yatırımcısı ile buluşturacağız” dedi.

Marentech Expo, Türkiye'de 10 yıl içerisinde öngörülen enerji sektörünün büyük potansiyeline paralel olarak, 2035 yılına kadar 4 adet 500 MW DRES kurulumu ile yaklaşık 12 milyar Euro hacminde pazar oluşması bekleniyor. Ayrıca yüzer GES’ler başta olmak üzere diğer deniz üstü enerji kaynaklarının da gelişeceği görülüyor. Sektörün tek buluşma noktası olacak Marentech Expo-Deniz Üstü Enerji Teknolojileri Fuarı, Türkiye deniz üstü enerji sektörünün ticaret hacmine büyük katkı ve ivme sağlayacak.

Dünyanın deniz üstü enerji sektörüne ev sahipliği yapacak Marentech Expo’da, rüzgar türbin tedarikçileri, türbin temel tedarikçileri, güneş panelleri, dalga enerji ekipman tedarikçileri, akıntı, enerji ekipman tedarikçileri, mühendislik firmaları, deniz nakliyat firmaları, tersaneler, marina ekipman firmaları başta olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinden 300'ün üzerinde üretici firma, doğru alıcı ve yatırımcısı ile bir araya gelecek.

Marentech Expo, 24 ülkeden 20.000'in üzerinde yerli ve yabancı firmayı ağırlamasının yanı sıra, özel yatırımcılarına ve önde gelen üretici firmalarına sağladığı B2B toplantıları ile uluslararası iş ağını oluşturarak eşsiz bir buluşma platformu sağlayacak.

Enerji sektörünün inovatif çözümleri ve teknoloji trendleri Marentech konferansında belirlenecek.

