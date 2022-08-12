FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ünlü CEO, Marentech Expo için Türkiye’ye geliyor

Ünlü CEO, Marentech Expo için Türkiye’ye geliyor

12.08.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giles Dickson, MARENTECH EXPO-Deniz Üstü Enerji Teknolojileri Fuarı ve Konferansı’nın açılışı için Türkiye’ye geliyor.

Ünlü CEO, Marentech Expo için Türkiye’ye geliyor

Temiz enerji üretiminde önemli avantajlara sahip ülkemiz, MARENTECH EXPO ile sektörün Türkiye’deki tek buluşma noktası olacak. 26-28 Ekim tarihleri arasında Fuar İzmir’de kapılarını açacak açılışa, sektörün en önemli isimlerinden WindEurope CEO’su Giles Dickson da katılacak.

Rüzgar enerji santrali kurulu gücü olarak Avrupa'da 7'inci, dünyada ise 13'üncü sırada bulunan Türkiye, Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi tarafından, en yüksek deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyeline sahip 4 ülke arasında yer alıyor.

MAVİ VATANIN TEK BULUŞMA NOKTASI

İhtisas fuarları konusunda önemli bir yer edinen BİFAŞ tarafından gerçekleştirilecek fuar, Türkiye’nin ve bölgenin deniz üstü rüzgar enerji sektörüne ev sahipliği yapan İzmir’de gerçekleşmesinin de özel bir önemi bulunuyor.

Fuar hakkında konuşan BİFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural “Marentech Expo için İzmir’i seçmemizdeki etkenlerden biri enerji
sektörünün İzmir’i, ülkemizin yenilebilir enerji başkenti olarak benimsemesidir.

Fuarımızın rüzgar türbin tedarikçileri, türbin temel tedarikçileri, güneş panelleri, dalga enerji ekipman tedarikçilerine kadar 300'ün üzerinde üretici firma, doğru alıcı ve yatırımcısı ile buluşturacağız” dedi.

Marentech Expo, Türkiye'de 10 yıl içerisinde öngörülen enerji sektörünün büyük potansiyeline paralel olarak, 2035 yılına kadar 4 adet 500 MW DRES kurulumu ile yaklaşık 12 milyar Euro hacminde pazar oluşması bekleniyor. Ayrıca yüzer GES’ler başta olmak üzere diğer deniz üstü enerji kaynaklarının da gelişeceği görülüyor. Sektörün tek buluşma noktası olacak Marentech Expo-Deniz Üstü Enerji Teknolojileri Fuarı, Türkiye deniz üstü enerji sektörünün ticaret hacmine büyük katkı ve ivme sağlayacak.

Dünyanın deniz üstü enerji sektörüne ev sahipliği yapacak Marentech Expo’da, rüzgar türbin tedarikçileri, türbin temel tedarikçileri, güneş panelleri, dalga enerji ekipman tedarikçileri, akıntı, enerji ekipman tedarikçileri, mühendislik firmaları, deniz nakliyat firmaları, tersaneler, marina ekipman firmaları başta olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinden 300'ün üzerinde üretici firma, doğru alıcı ve yatırımcısı ile bir araya gelecek.

Marentech Expo, 24 ülkeden 20.000'in üzerinde yerli ve yabancı firmayı ağırlamasının yanı sıra, özel yatırımcılarına ve önde gelen üretici firmalarına sağladığı B2B toplantıları ile uluslararası iş ağını oluşturarak eşsiz bir buluşma platformu sağlayacak.

Enerji sektörünün inovatif çözümleri ve teknoloji trendleri Marentech konferansında belirlenecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TÜİK duyurdu! Kritik veri açıklandıTÜİK duyurdu! Kritik veri açıklandı
Akaryakıt fiyatları yeniden değiştiAkaryakıt fiyatları yeniden değişti
Motorin fiyatına yeniden zam geliyor! Motorin fiyatına yeniden zam geliyor!
Anahtar Kelimeler:
İzmir fuar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bu kadarı fazla! İğrenç akım mide bulandırdı

Bu kadarı fazla! İğrenç akım mide bulandırdı

Sağlık çalışanlarını ilgilendiriyor, Resmi Gazete'de yayımlandı! Bakan Koca: Hayırlı olsun

Sağlık çalışanlarını ilgilendiriyor, Resmi Gazete'de yayımlandı! Bakan Koca: Hayırlı olsun

Alkol fiyatlarına zam "Fiyatı 500 lira arttı"

Alkol fiyatlarına zam "Fiyatı 500 lira arttı"

Benzin fiyatlarına büyük zam

Benzin fiyatlarına büyük zam

Harabede bir avuç bulundu! 8 yılın sonunda 70 tona çıkarıldı

Harabede bir avuç bulundu! 8 yılın sonunda 70 tona çıkarıldı

Öztrak'ın 'kaynağı belli olmayan para girişi' iddiasına Bakan Nebati'den yanıt

Öztrak'ın 'kaynağı belli olmayan para girişi' iddiasına Bakan Nebati'den yanıt

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Olay yaratan paylaşım! İki yıl sonra kalp hastası oldu

Olay yaratan paylaşım! İki yıl sonra kalp hastası oldu

Rahatlamak için masaj seans satın almışlardı ama...

Rahatlamak için masaj seans satın almışlardı ama...

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Küçük kızını görenler şaştı kaldı! "Annesinin boyuna gelmiş"

Küçük kızını görenler şaştı kaldı! "Annesinin boyuna gelmiş"

Kafanızdaki sesleri bastıramıyorsanız, görmezden gelin

Kafanızdaki sesleri bastıramıyorsanız, görmezden gelin

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.